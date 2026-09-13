Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU
Wi-Fi роутер MikroTik – это надежное и функциональное решение для обеспечения беспроводного доступа в интернет. Данный роутер поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11b/g/n и работает в однодиапазонном режиме на частоте 2.4 ГГц, что обеспечивает стабильное подключение с максимальной скоростью до 300 Мбит/с. Основные характеристики роутера включают в себя один WAN-порт для подключения к провайдеру и возможность проводной передачи данных на скорости до 100 Мбит/с. Устройство поддерживает разнообразные режимы работы, включая маршрутизатор и точку доступа, что делает его универсальным решением для дома и офиса. Беспроводная связь защищена современными протоколами безопасности, такими как WEP, WPA и WPA2, обеспечивая высокий уровень защиты данных. Поддержка IPv6 гарантирует готовность к современным интернет-технологиям и стандартам. Этот роутер от MikroTik выполнен в элегантном белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Благодаря простоте установки и надежной работе, Wi-Fi роутер MikroTik является отличным выбором для создания качественной домашней или офисной сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 710 руб.3428 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012)
-
В наличииЦена 13 770 руб.3443 руб. в СплитWi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN)
-
В наличииЦена 14 130 руб.3533 руб. в СплитWi-FI роутер ASUS RT-BE82U
-
В наличииЦена 14 390 руб.3598 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR37BE
-
В наличииЦена 14 670 руб.3668 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI 53030EBK
-
В наличииЦена 16 070 руб.4018 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik C53UIG+5HPAXD2HPAXD
-
В наличииЦена 16 290 руб.4073 руб. в СплитWi-Fi MESH система Mercusys Halo H25BE(2-pack)
-
В наличииЦена 16 340 руб.4085 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link Omada AX3000 (ER706W)
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитWi-FI роутер ASUS TUF-BE6500
-
В наличииЦена 17 170 руб.4293 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 17 610 руб.4403 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812)
-
В наличииЦена 18 010 руб.4503 руб. в СплитWi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Отзывы о товаре Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU