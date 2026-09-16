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Роутер Wi-Fi Mercusys MR37BE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR37BE

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Роутер Wi-Fi Mercusys MR37BE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR37BE - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR37BE - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR37BE - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR37BE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 
Начислим 231 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723621
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Роутер Wi-Fi Mercusys MR37BE
14 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, кг.
1.8

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR37BE

Двухдиапазонный Wi-Fi-роутер стандарта Wi-Fi 7 (802.11be), предназначенный для создания домашней или офисной сети. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных и подходит для потокового видео в 8K, онлайн-игр, видеоконференций и других ресурсоемких задач.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MR37BE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Двухдиапазонный Wi-Fi-роутер стандарта Wi-Fi 7 (802.11be), предназначенный для создания домашней или офисной сети. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных и подходит для потокового видео в 8K, онлайн-игр, видеоконференций и других ресурсоемких задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Роутер Wi-Fi Mercusys MR37BE – стоимость товара 14390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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