Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Безопасность
WPA
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294177
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Безопасность
WPA
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение, программа WinBox
Режимы работы
точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
1.3

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN)

Точка доступа Mikrotik RBGrooveA-52HPn в компактном и защищенном от атмосферных воздействий корпусе предусматривает наружное размещение. Она может эксплуатироваться как беспроводной клиент, гостевая сеть, маршрутизатор WISP, мост, мульти-SSID, повторитель, поддерживает режим инфраструктуры. Использованный в ней гигабитный интерфейс Ethernet (LAN) поддерживает технологию PoE, поэтому энергия от сетевого адаптера подается к устройству через Ethernet-кабель. Максимальная скорость беспроводного соединения , поддерживаемая точкой доступа Mikrotik RBGrooveA-52HPn, достигает 289 Мбит/сек. Сетевое устройство с двумя антеннами получило передатчик с выходной мощностью 20 dBm. Настроить эту модель вы сможете через SNMP, Web-интерфейс или интерфейс командной строки (CLI).

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Безопасность
WPA
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение, программа WinBox
Развернуть
Режимы работы
точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Mikrotik RBGrooveA-52HPn в компактном и защищенном от атмосферных воздействий корпусе предусматривает наружное размещение. Она может эксплуатироваться как беспроводной клиент, гостевая сеть, маршрутизатор WISP, мост, мульти-SSID, повторитель, поддерживает режим инфраструктуры. Использованный в ней гигабитный интерфейс Ethernet (LAN) поддерживает технологию PoE, поэтому энергия от сетевого адаптера подается к устройству через Ethernet-кабель. Максимальная скорость беспроводного соединения , поддерживаемая точкой доступа Mikrotik RBGrooveA-52HPn, достигает 289 Мбит/сек. Сетевое устройство с двумя антеннами получило передатчик с выходной мощностью 20 dBm. Настроить эту модель вы сможете через SNMP, Web-интерфейс или интерфейс командной строки (CLI).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...