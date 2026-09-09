Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik GrooveGA 52HPacn (RBGROOVEGA-52HPACN)
Точка доступа Mikrotik RBGrooveA-52HPn в компактном и защищенном от атмосферных воздействий корпусе предусматривает наружное размещение. Она может эксплуатироваться как беспроводной клиент, гостевая сеть, маршрутизатор WISP, мост, мульти-SSID, повторитель, поддерживает режим инфраструктуры. Использованный в ней гигабитный интерфейс Ethernet (LAN) поддерживает технологию PoE, поэтому энергия от сетевого адаптера подается к устройству через Ethernet-кабель. Максимальная скорость беспроводного соединения , поддерживаемая точкой доступа Mikrotik RBGrooveA-52HPn, достигает 289 Мбит/сек. Сетевое устройство с двумя антеннами получило передатчик с выходной мощностью 20 dBm. Настроить эту модель вы сможете через SNMP, Web-интерфейс или интерфейс командной строки (CLI).
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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