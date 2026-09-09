Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB922UAGS-5HPACD
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество портов LAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%11 720 руб. 23 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287968
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
зеленый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество портов LAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
100
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB922UAGS-5HPACD
MikroTik RB922UAGS-5HPacD - универсальная материнская плата повышенной производительности, поддержка стандарта 802.11ac. Может использоваться в качестве центрального устройства ЛВС. Один порт miniPCIe, порт Gigabit Ethernet и разъём SFP позволяют создавать сети различной сложности, а мощный процессор Atheros "Scorpion" и современная операционная система Mirktoik RouterOS Level 4 позволяют ей надёжно функционировать при любой пользовательской нагрузке. Также на плате присутствует радиокарта, которая поддерживает стандарт 802.11ac и выходной мощностью 1300 мВ (MIMO 2x2), слот под сим-карту и один разъём USB.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
зеленый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество портов LAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
MikroTik RB922UAGS-5HPacD - универсальная материнская плата повышенной производительности, поддержка стандарта 802.11ac. Может использоваться в качестве центрального устройства ЛВС. Один порт miniPCIe, порт Gigabit Ethernet и разъём SFP позволяют создавать сети различной сложности, а мощный процессор Atheros "Scorpion" и современная операционная система Mirktoik RouterOS Level 4 позволяют ей надёжно функционировать при любой пользовательской нагрузке. Также на плате присутствует радиокарта, которая поддерживает стандарт 802.11ac и выходной мощностью 1300 мВ (MIMO 2x2), слот под сим-карту и один разъём USB.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB922UAGS-5HPACD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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