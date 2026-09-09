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Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB922UAGS-5HPACD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB922UAGS-5HPACD

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Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB922UAGS-5HPACD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество портов LAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
11 720 руб.  23 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287968
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
зеленый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество портов LAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
100

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB922UAGS-5HPACD

MikroTik RB922UAGS-5HPacD - универсальная материнская плата повышенной производительности, поддержка стандарта 802.11ac. Может использоваться в качестве центрального устройства ЛВС. Один порт miniPCIe, порт Gigabit Ethernet и разъём SFP позволяют создавать сети различной сложности, а мощный процессор Atheros "Scorpion" и современная операционная система Mirktoik RouterOS Level 4 позволяют ей надёжно функционировать при любой пользовательской нагрузке. Также на плате присутствует радиокарта, которая поддерживает стандарт 802.11ac и выходной мощностью 1300 мВ (MIMO 2x2), слот под сим-карту и один разъём USB.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB922UAGS-5HPACD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
зеленый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество портов LAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
MikroTik RB922UAGS-5HPacD - универсальная материнская плата повышенной производительности, поддержка стандарта 802.11ac. Может использоваться в качестве центрального устройства ЛВС. Один порт miniPCIe, порт Gigabit Ethernet и разъём SFP позволяют создавать сети различной сложности, а мощный процессор Atheros "Scorpion" и современная операционная система Mirktoik RouterOS Level 4 позволяют ей надёжно функционировать при любой пользовательской нагрузке. Также на плате присутствует радиокарта, которая поддерживает стандарт 802.11ac и выходной мощностью 1300 мВ (MIMO 2x2), слот под сим-карту и один разъём USB.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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