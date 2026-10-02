Top.Mail.Ru
Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 1
Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 2
Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 3
Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 4
Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 5
Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 6
Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 1
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 2
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 3
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 4
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 5
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 6
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 827 руб. 
Начислим 1055 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 408041
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack)
11 827 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
1 устройство
Количество юнитов в комплекте
1
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
690

Описание товара Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack)

Wi-Fi система, стандарт Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, макс. скорость: 1267 Мбит/с, коммутатор 2xLAN, скорость портов 1000 Мбит/сек



Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
1 устройство
Количество юнитов в комплекте
1
Описание
Wi-Fi система, стандарт Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, макс. скорость: 1267 Мбит/с, коммутатор 2xLAN, скорость портов 1000 Мбит/сек


Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11827 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...