Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 6
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 7
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 8
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 9
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 10
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 11
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 12
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 13
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 14
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 15
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 16
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 17
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 18
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 19
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 13
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 14
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 15
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 16
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 17
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 18
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 19
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723510
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911)
11 590 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DNS, HTTP, DHCP, UPnP, UDP, DDNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной Keenetic Netcraze Speedster 4G+, 4G-антенны, адаптер питания: 12 В 1.5 A; кабель Ethernet; инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x118x45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х6
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911)

Гигабитный интернет-центр с модемом 4G+, Mesh Wi-Fi 5 AC1200 и 4-портовым Smart-коммутатором. Благодаря внешним широкополосным антеннам Netcraze обеспечивает стабильную связь с базовой станцией мобильного интернета, в одних и тех же условиях превосходя USB-модемы и смартфоны. На большом удалении от базовой станции или при сложном рельефе вы можете через те же разъемы подключить уличную направленную MIMO-антенну (приобретается отдельно)

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DNS, HTTP, DHCP, UPnP, UDP, DDNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной Keenetic Netcraze Speedster 4G+, 4G-антенны, адаптер питания: 12 В 1.5 A; кабель Ethernet; инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x118x45
Страна производитель
Китай
Описание
Гигабитный интернет-центр с модемом 4G+, Mesh Wi-Fi 5 AC1200 и 4-портовым Smart-коммутатором. Благодаря внешним широкополосным антеннам Netcraze обеспечивает стабильную связь с базовой станцией мобильного интернета, в одних и тех же условиях превосходя USB-модемы и смартфоны. На большом удалении от базовой станции или при сложном рельефе вы можете через те же разъемы подключить уличную направленную MIMO-антенну (приобретается отдельно)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) – стоимость товара 11590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...