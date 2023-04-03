Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Безопасность
WPS
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб.
В наличии
Код товара: 187004
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Безопасность
WPS
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Winbox, WEB
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
500
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT
Маршрутизатор (роутер)/ беспроводная точка доступа с пятью портами 10/100/1000 Ethernet, беспроводным модулем 802.11ас и встроенной антенной. Макс. скорость беспроводного соединения: 150 Мбит/с. Размеры: 137x114x29 мм.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Безопасность
WPS
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Winbox, WEB
Развернуть
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор (роутер)/ беспроводная точка доступа с пятью портами 10/100/1000 Ethernet, беспроводным модулем 802.11ас и встроенной антенной. Макс. скорость беспроводного соединения: 150 Мбит/с. Размеры: 137x114x29 мм.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Достоинства:
размер
Комментарий:
долго искал небольшой wifi роутер с usb и sfp
это, пожалуй, единственный
Достоинства:
Настроил и забыл, оно просто работает.
Недостатки:
Придется уделить немного времени для настройки.
Комментарий:
В целом отличный продукт, свои функции выполняет.
Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - по цене 11370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT
Достоинства:
размер
Комментарий:
долго искал небольшой wifi роутер с usb и sfp
это, пожалуй, единственный
Достоинства:
Настроил и забыл, оно просто работает.
Недостатки:
Придется уделить немного времени для настройки.
Комментарий:
В целом отличный продукт, свои функции выполняет.