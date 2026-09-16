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Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012)

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Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 6
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 7
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 8
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 9
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 10
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 11
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 12
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 13
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 13
  • Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 710 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723532
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012)
13 710 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Telnet, SSH, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х5
Вес, кг.
1.8

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012)

Мультигигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi 6 AX3000, Smart-коммутатором с 4 портами Gigabit Ethernet и 1 портом 2.5 Gigabit Ethernet, комбо-портом SFP, портами USB 3.0 и 2.0.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Telnet, SSH, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Мультигигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi 6 AX3000, Smart-коммутатором с 4 портами Gigabit Ethernet и 1 портом 2.5 Gigabit Ethernet, комбо-портом SFP, портами USB 3.0 и 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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