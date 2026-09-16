Wi-FI роутер ASUS TUF-BE6500
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Характеристики
Описание товара Wi-FI роутер ASUS TUF-BE6500
Вдохновленный уникальным дизайном и мощными крыльями дронов, TUF Gaming BE6500 сочетает в себе элегантный внешний вид с передовой эффективностью охлаждения. Его полая конструкция с обеих сторон улучшает рассеивание тепла для стабильной работы в течение всего дня, улучшая ваши интернет- и игровые возможности. ASUS TUF Gaming BE6500 объединяет WiFi 7 и ASUS AiMesh, предлагая больше, чем просто расширенное покрытие. Он обеспечивает стабильную, безопасную и многофункциональную сеть под одним SSID, работая с совместимыми маршрутизаторами ASUS для простого управления, расширенной безопасности и интеграции умного дома во всей вашей сети. По сравнению с 1024-QAM с WiFi 6/6E, 4096-QAM (квадратурная амплитудная модуляция) позволяет каждому сигналу более плотно включать большие объемы данных, обеспечивая на 20% более эффективную передачу данных. Multi-Link Operation (MLO)* обеспечивает соединение без буферизации за счет интеллектуального комбинирования и переключения между диапазонами 2,4 ГГц и 5 ГГц. TUF Gaming BE6500 создан для работы в будущем со всеми устройствами WiFi 7, независимо от режима MLO, который они используют*. Вдохновленный дизайном дронов, с алюминиевыми радиаторами, наноуглеродным покрытием и 5-сторонней вентиляцией для стабильной работы в течение всего дня, улучшая ваши впечатления от Интернета и игр.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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