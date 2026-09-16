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Wi-FI роутер ASUS TUF-BE6500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-FI роутер ASUS TUF-BE6500

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Wi-FI роутер ASUS TUF-BE6500 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
6452 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-FI роутер ASUS TUF-BE6500 - фото 1
  • Wi-FI роутер ASUS TUF-BE6500 - фото 2
  • Wi-FI роутер ASUS TUF-BE6500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 970 руб. 
Начислим 272 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736705
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-FI роутер ASUS TUF-BE6500
16 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
6452 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
мобильное приложение, Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной, RJ-45 кабель, сетевой адаптер, краткое руководство.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
304 x 174 x 214 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.8

Описание товара Wi-FI роутер ASUS TUF-BE6500

Вдохновленный уникальным дизайном и мощными крыльями дронов, TUF Gaming BE6500 сочетает в себе элегантный внешний вид с передовой эффективностью охлаждения. Его полая конструкция с обеих сторон улучшает рассеивание тепла для стабильной работы в течение всего дня, улучшая ваши интернет- и игровые возможности. ASUS TUF Gaming BE6500 объединяет WiFi 7 и ASUS AiMesh, предлагая больше, чем просто расширенное покрытие. Он обеспечивает стабильную, безопасную и многофункциональную сеть под одним SSID, работая с совместимыми маршрутизаторами ASUS для простого управления, расширенной безопасности и интеграции умного дома во всей вашей сети. По сравнению с 1024-QAM с WiFi 6/6E, 4096-QAM (квадратурная амплитудная модуляция) позволяет каждому сигналу более плотно включать большие объемы данных, обеспечивая на 20% более эффективную передачу данных. Multi-Link Operation (MLO)* обеспечивает соединение без буферизации за счет интеллектуального комбинирования и переключения между диапазонами 2,4 ГГц и 5 ГГц. TUF Gaming BE6500 создан для работы в будущем со всеми устройствами WiFi 7, независимо от режима MLO, который они используют*. Вдохновленный дизайном дронов, с алюминиевыми радиаторами, наноуглеродным покрытием и 5-сторонней вентиляцией для стабильной работы в течение всего дня, улучшая ваши впечатления от Интернета и игр.

Отзывы о товаре Wi-FI роутер ASUS TUF-BE6500




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
6452 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
мобильное приложение, Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной, RJ-45 кабель, сетевой адаптер, краткое руководство.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
304 x 174 x 214 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Вдохновленный уникальным дизайном и мощными крыльями дронов, TUF Gaming BE6500 сочетает в себе элегантный внешний вид с передовой эффективностью охлаждения. Его полая конструкция с обеих сторон улучшает рассеивание тепла для стабильной работы в течение всего дня, улучшая ваши интернет- и игровые возможности. ASUS TUF Gaming BE6500 объединяет WiFi 7 и ASUS AiMesh, предлагая больше, чем просто расширенное покрытие. Он обеспечивает стабильную, безопасную и многофункциональную сеть под одним SSID, работая с совместимыми маршрутизаторами ASUS для простого управления, расширенной безопасности и интеграции умного дома во всей вашей сети. По сравнению с 1024-QAM с WiFi 6/6E, 4096-QAM (квадратурная амплитудная модуляция) позволяет каждому сигналу более плотно включать большие объемы данных, обеспечивая на 20% более эффективную передачу данных. Multi-Link Operation (MLO)* обеспечивает соединение без буферизации за счет интеллектуального комбинирования и переключения между диапазонами 2,4 ГГц и 5 ГГц. TUF Gaming BE6500 создан для работы в будущем со всеми устройствами WiFi 7, независимо от режима MLO, который они используют*. Вдохновленный дизайном дронов, с алюминиевыми радиаторами, наноуглеродным покрытием и 5-сторонней вентиляцией для стабильной работы в течение всего дня, улучшая ваши впечатления от Интернета и игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-FI роутер ASUS TUF-BE6500 - по цене 16970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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