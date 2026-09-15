Маршрутизатор TP-Link Omada AX3000 (ER706W)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
5
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 340 руб.
В наличии
Код товара: 649640
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
16 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
5
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Omada, SNMP, Web-интерфейс, аппаратный котроллер, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
OSPF, RIP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
226 ? 131 ? 35 мм (без учёта антенн)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х8
Вес, кг.
1.51
Описание товара Маршрутизатор TP-Link Omada AX3000 (ER706W)
Два диапазона Wi?Fi: до 574 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц1. Гигабитные порты: порт SFP и пять портов RJ45 обеспечат высокую скорость подключения. Mesh?подключение: позволит создать бесшовное соединение между совместимыми точками доступа и развернуть масштабную сеть2. Централизованное управление: управление всей сетью локально или дистанционно через веб?интерфейс или приложение Omada. Мощный сигнал Wi?Fi: благодаря трём внешним антеннам. Поддержка подключений VPN: включая IPsec, SSL, WireGuard, PPTP и L2TP4. Множество функций безопасности: продвинутые политики межсетевого экрана, защита от DoS?атак, фильтрация IP?, MAC? и URL?адресов и не только.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
5
Количество SFP-портов
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Omada, SNMP, Web-интерфейс, аппаратный котроллер, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
OSPF, RIP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
226 ? 131 ? 35 мм (без учёта антенн)
Страна производитель
Китай
Два диапазона Wi?Fi: до 574 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц1. Гигабитные порты: порт SFP и пять портов RJ45 обеспечат высокую скорость подключения. Mesh?подключение: позволит создать бесшовное соединение между совместимыми точками доступа и развернуть масштабную сеть2. Централизованное управление: управление всей сетью локально или дистанционно через веб?интерфейс или приложение Omada. Мощный сигнал Wi?Fi: благодаря трём внешним антеннам. Поддержка подключений VPN: включая IPsec, SSL, WireGuard, PPTP и L2TP4. Множество функций безопасности: продвинутые политики межсетевого экрана, защита от DoS?атак, фильтрация IP?, MAC? и URL?адресов и не только.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Маршрутизатор TP-Link Omada AX3000 (ER706W) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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