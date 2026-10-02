Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый
Описание Основные характеристики: Тип: домашняя Mesh Wi-Fi система Входной интерфейс: 10/100/1000BASE-TX Частота процессора: 1000 МГц Количество ядер процессора: 4 Оперативная память: 4 ГБ Габариты: 114х110х110 мм Цвет: белый Wi-Fi: Количество диапазонов: двухдиапазонный Диапазон 2.4 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11b: есть Стандарт Wi-Fi 802.11g: есть Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 2.4 ГГц: есть Скорость 802.11ax, 2.4 ГГц: 574 Мбит/с Диапазон 5 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 5 ГГц: есть Скорость 802.11ax, 5 ГГц: 1201 Мбит/с Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам: 1201 Мбит/с Класс WiFi: AX1800 Безопасность: Стандарт WPA: есть Стандарт WPA2: есть Стандарт WPA3: есть Межсетевой экран (FireWall): есть Протоколы и функции: Поддержка протокола IPv6: есть Поддержка технологии MESH: есть DHCP-сервер: есть Порты: Кол-во портов WAN: 1 Количество выходных портов 10/100/1000BASE-TX: 1 2 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports Антенны: Количество антенн: 4 Тип антенн: внутренние Особенности: Предназначено для установки: в помещениях Комплектация: 3 устройства Deco E4R 1 кабель Ethernet RJ45 3 адаптера питания 1 руководство по быстрой настройке
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 680 руб.4170 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2)
-
В наличииЦена 17 040 руб.4260 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT)
-
В наличииЦена 18 150 руб. 27 000 руб.4538 руб. в СплитWI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый
-
В наличииЦена 18 350 руб.4588 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550
-
В наличииЦена 19 310 руб.4828 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный
-
В наличииЦена 24 000 руб.6000 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый
-
В наличииЦена 24 310 руб.6078 руб. в СплитWi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U
-
В наличииЦена 24 310 руб.6078 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE700
-
В наличииЦена 24 460 руб.6115 руб. в СплитМаршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P)
-
В наличииЦена 24 650 руб.6163 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link ER7412-M2
-
В наличииЦена 25 260 руб.6315 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(3-pack)
-
В наличииЦена 25 520 руб.6380 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Отзывы о товаре Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый