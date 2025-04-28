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Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A

3 Отзывы
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 4
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 5
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 6
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 7
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 8
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 9
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 10
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 4
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 5
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 6
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 7
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 8
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 9
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 10
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A
1 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SNMP, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
• Маршрутизатор DIR-620S• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А• Ethernet-кабель• Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х5
Вес, г.
370

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A

Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A ориентирован на эксплуатацию дома или в небольшом офисе. Беспроводное интернет-подключение осуществляется в 2.4-гигагерцовом диапазоне. Маршрутизатор совместим с подавляющим большинством устройств Wi-Fi. Скорость беспроводной передачи данных ограничена 300 Мбит/с. Проводное соединение с компьютерами, телевизорами, медиаплеерами и другим стационарным оборудованием производится с использованием четырех 100-мегабитных портов Ethernet. Встроенный порт USB рассчитан на подключение принтера, внешнего накопителя или GSM-модема. Информация о состоянии маршрутизатора выводится на светодиодную панель индикации. Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A оснащен 2 внешними несъемными антеннами. Они обеспечивают широкую зону покрытия беспроводного сигнала. Безопасность интернет-соединения обеспечивается межсетевым экраном. Один из способов управления маршрутизатором – мобильное приложение D-Link Assistant. Роутер рассчитан на использование внутри помещений. Допустимый рабочий температурный диапазон – от 0 до 40 °C.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A

Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
в упаковке,новый.пока не настроил,решали вопрос с интернетом.дополняю-настроил,все отлично! спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично.Подключаем компьютер, телефоны и телевизор.Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Анатолий З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер от хорошего производителя. Практически вне конкуренции за свою стоимость Быстрая доставка в ПВЗ. Без проблем был быстро настроен и запущен в работу. Заслуженная \"пятерка\"!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SNMP, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
• Маршрутизатор DIR-620S• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А• Ethernet-кабель• Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A ориентирован на эксплуатацию дома или в небольшом офисе. Беспроводное интернет-подключение осуществляется в 2.4-гигагерцовом диапазоне. Маршрутизатор совместим с подавляющим большинством устройств Wi-Fi. Скорость беспроводной передачи данных ограничена 300 Мбит/с. Проводное соединение с компьютерами, телевизорами, медиаплеерами и другим стационарным оборудованием производится с использованием четырех 100-мегабитных портов Ethernet. Встроенный порт USB рассчитан на подключение принтера, внешнего накопителя или GSM-модема. Информация о состоянии маршрутизатора выводится на светодиодную панель индикации. Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A оснащен 2 внешними несъемными антеннами. Они обеспечивают широкую зону покрытия беспроводного сигнала. Безопасность интернет-соединения обеспечивается межсетевым экраном. Один из способов управления маршрутизатором – мобильное приложение D-Link Assistant. Роутер рассчитан на использование внутри помещений. Допустимый рабочий температурный диапазон – от 0 до 40 °C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
в упаковке,новый.пока не настроил,решали вопрос с интернетом.дополняю-настроил,все отлично! спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично.Подключаем компьютер, телефоны и телевизор.Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Анатолий З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер от хорошего производителя. Практически вне конкуренции за свою стоимость Быстрая доставка в ПВЗ. Без проблем был быстро настроен и запущен в работу. Заслуженная \"пятерка\"!


Купить Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A - по цене 1900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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