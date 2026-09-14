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Wi-Fi роутер Cudy WR1200E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Cudy WR1200E

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Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 1
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 2
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 3
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 4
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 5
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 6
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 7
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 8
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 9
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 10
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 11
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 12
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 13
Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 1
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 2
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 3
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 4
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 5
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 6
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 7
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 8
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 9
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 10
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 11
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 12
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 13
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1200E - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737720
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
TR-069, TR-098, TR-111, TR-181, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN, WOL
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
118x80x27.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х5
Вес, г.
340

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy WR1200E

Двухдиапазонный роутер Cudy WR1200E с тремя портами Fast Ethernet обеспечивает плавное воспроизведение видео, онлайн-игры и доступ в Интернет со скоростью до 100 Мбит/с благодаря технологии MU-MIMO.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy WR1200E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
TR-069, TR-098, TR-111, TR-181, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN, WOL
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
118x80x27.5
Страна производитель
Китай
Описание
Двухдиапазонный роутер Cudy WR1200E с тремя портами Fast Ethernet обеспечивает плавное воспроизведение видео, онлайн-игры и доступ в Интернет со скоростью до 100 Мбит/с благодаря технологии MU-MIMO.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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