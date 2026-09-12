Wi-Fi роутер Netis Dual Band Easy Mesh NC21
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netis Dual Band Easy Mesh NC21
Беспроводной двухдиапазонный роутер Netis NC21 с технологией Wi-Fi 5 поколения AC1200. Роутер обеспечивает одновременное подключение на двух частотах при скорости беспроводной передачи данных до 867 Мбит/с на защищенной от помех частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц. Благодаря наличию двух диапазонов Wi-Fi, устройство идеально подходит для многоквартирных домов. Netis NC21 поддерживает TR-069, протокол IPv6, Easy Mesh бесшовные сети и IPTV. В роутере реализована функция онлайн обновления прошивки, для поддержания актуальной версии встроенного программного обеспечения устройства. Данный роутер подходит для тарифов интернет-провайдера до 100 Мбит/с.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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