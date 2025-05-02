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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый

23 Отзывы
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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 2
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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 5
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 6
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 7
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 8
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 9
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 10
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 11
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 12
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 8
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 9
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 10
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 11
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 12
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257327
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х7
Вес, г.
630

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый

Беспроводной маршрутизатор со скорость до 300 Мбит/с. Подходит для выполнения таких задач, как загрузка файлов, видеоконференции и просмотр потокового видео. Три антенны 5 дБи увеличивают стабильность и надёжность беспроводного соединения. Простая настройка безопасного соединения нажатием кнопки WPS.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR845N белый

Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
со своей задачей справляется, настройка не сложная
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Петр С.

Достоинства:


Комментарий:
Настроил за 5 минут, интуитивное управление, хорошее усиление сигнала. Пока вопросов нет.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Усилитель полностью рабочий, с настройками пришлось немного повозиться.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Егор Л.

Достоинства:


Комментарий:
проблему решила балалайка , телевизор от маршрутизатора за 3 стены и постоянно подгружал , теперь все работает чётко
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный репитер, со своей задачей справляется отлично, беру уже второй, за такую цену -
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
это второй такой, работает отлично, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
А вот у меня почему то не настраивается. Подскажите кто настраивал. Как это делать. У меня горит только 2 лампочки. Питание и рядом и все.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
помог, стенку из газобетона 30см.пробил.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
То что нужно, покрытие сети расширилось, wi-fi камеры стали работать как им и положено. Настройка легкая, всё интуитивно понятно.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Ксения К.

Достоинства:


Комментарий:
интернет в дальней комнате стал работать быстрее. настройка оч простая
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный усилитель. подключился быстро к основному вай фаю, инструкция понятная. мёртвая зона теперь под хорошим вай фаем
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё хорошо упаковано. Всё целое и работает. Спасибо продавцу, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алла О.

Достоинства:


Комментарий:
быстро подключили, инструкция на русском, что очень удобно, зону расширил вай фай. все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штуковина. Вопрос с охватом сети решен.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная упаковка. быстрая доставка,один день. не пробовал подключать пока. продавцу спасибо. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
скорость хорошая, с подключением сложностей не возникало.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный, настройка простая, усиление сигнала по всем комнатам и даже на улице. Видеокамеры просто летают. Советую этот товар как усилить сигнала Wi-Fi.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Анна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на УРА. Пришло целое.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
алексей

Достоинства:


Комментарий:
Все работает.Телевизор стал меньше тормозить.Есть небольшие лаги.Настройка довольно лёгкая.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. Подключил легко, сигнал усиливает
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Ракова Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный. всё работает, настраивается быстро. покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Заделано качественно. Пока не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Василий Х.

Достоинства:


Комментарий:
супер, первый раз настроил за пять минут! читайте инструкцию



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор со скорость до 300 Мбит/с. Подходит для выполнения таких задач, как загрузка файлов, видеоконференции и просмотр потокового видео. Три антенны 5 дБи увеличивают стабильность и надёжность беспроводного соединения. Простая настройка безопасного соединения нажатием кнопки WPS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
со своей задачей справляется, настройка не сложная
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Петр С.

Достоинства:


Комментарий:
Настроил за 5 минут, интуитивное управление, хорошее усиление сигнала. Пока вопросов нет.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Усилитель полностью рабочий, с настройками пришлось немного повозиться.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Егор Л.

Достоинства:


Комментарий:
проблему решила балалайка , телевизор от маршрутизатора за 3 стены и постоянно подгружал , теперь все работает чётко
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный репитер, со своей задачей справляется отлично, беру уже второй, за такую цену -
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
это второй такой, работает отлично, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
А вот у меня почему то не настраивается. Подскажите кто настраивал. Как это делать. У меня горит только 2 лампочки. Питание и рядом и все.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
помог, стенку из газобетона 30см.пробил.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
То что нужно, покрытие сети расширилось, wi-fi камеры стали работать как им и положено. Настройка легкая, всё интуитивно понятно.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Ксения К.

Достоинства:


Комментарий:
интернет в дальней комнате стал работать быстрее. настройка оч простая
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный усилитель. подключился быстро к основному вай фаю, инструкция понятная. мёртвая зона теперь под хорошим вай фаем
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё хорошо упаковано. Всё целое и работает. Спасибо продавцу, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алла О.

Достоинства:


Комментарий:
быстро подключили, инструкция на русском, что очень удобно, зону расширил вай фай. все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штуковина. Вопрос с охватом сети решен.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная упаковка. быстрая доставка,один день. не пробовал подключать пока. продавцу спасибо. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
скорость хорошая, с подключением сложностей не возникало.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный, настройка простая, усиление сигнала по всем комнатам и даже на улице. Видеокамеры просто летают. Советую этот товар как усилить сигнала Wi-Fi.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Анна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на УРА. Пришло целое.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
алексей

Достоинства:


Комментарий:
Все работает.Телевизор стал меньше тормозить.Есть небольшие лаги.Настройка довольно лёгкая.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. Подключил легко, сигнал усиливает
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Ракова Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный. всё работает, настраивается быстро. покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Заделано качественно. Пока не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Василий Х.

Достоинства:


Комментарий:
супер, первый раз настроил за пять минут! читайте инструкцию


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