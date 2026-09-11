Wi-Fi роутер Netis 1200MBPS LTE DUAL BAND N5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518124
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
Beamforming, DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), FTP-сервер, WPS, поддержка IPTV, протокол IPv6
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
117 х 85 х 20 мм
Размеры в упаковке, м
2х0.18х0.06
Вес, г.
300
Описание товара Wi-Fi роутер Netis 1200MBPS LTE DUAL BAND N5
Wi-Fi роутер, 2.4/5 ГГц, стандарт Wi-Fi: 802.11ac, максимальная скорость: 1167 Мбит/с, 2xLAN 100 Мбит/с
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитМаршрутизатор Tenda AC10
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020 белый
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys AC10 белый
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий
-
В наличииЦена 2 070 руб. 3 310 руб.518 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link TL-WR842N белый
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200
-
В наличииЦена 2 210 руб.553 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys AC12 черный
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis NC63
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
Beamforming, DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), FTP-сервер, WPS, поддержка IPTV, протокол IPv6
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
117 х 85 х 20 мм
Wi-Fi роутер, 2.4/5 ГГц, стандарт Wi-Fi: 802.11ac, максимальная скорость: 1167 Мбит/с, 2xLAN 100 Мбит/с
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Wi-Fi роутер Netis 1200MBPS LTE DUAL BAND N5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis 1200MBPS LTE DUAL BAND N5