Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E
Wi-Fi роутер N300 з трьома режимами роботи та двома високопродуктивними антенами Кілька бездротових режимів маршрутизатора/ретранслятора/точки доступу 3-в-1 Дві зовнішні високопродуктивні антени для потужнішого та ширшого покриття Висока швидкість 300 Мбіт/с Маршрутизатор 3-в-1, спеціально розроблений для малого бізнесу та домашньої мережі ASUS RT-N12E C1 — це бездротовий маршрутизатор серії N зі швидкістю 300 Мбіт/с, який підтримує як дротові, так і бездротові мережеві з’єднання, розроблений спеціально для використання в мережі малого бізнесу та домашнього офісу. Завдяки технології 2T2R MIMO та зовнішній високоефективній антені RT-N12E C1 створює розширену зону покриття з розширеною продуктивністю бездротового зв’язку, що робить його ідеальним для потокового відео високої чіткості, здійснення дзвінків через VoIP та онлайн-ігор. Завдяки унікальному швидкому інтернет-налаштуванню ASUS і графічному інтерфейсу користувача RT-N12E C1 легко встановити та керувати будь-ким, навіть новачкам! Потужне широке покриття Дві зовнішні високопродуктивні антени забезпечують підвищену потужність сигналу та ширше покриття для великих будинків і офісів. Конструкція також ідеально підходить для багатоповерхових розташувань з приладами, розташованими на різних рівнях. Виділений Wi-Fi для ваших відвідувачів Надайте доступ до свого Інтернет-з’єднання своїм гостям без необхідності повідомляти особистий пароль або мережеві ресурси. Гостьова мережа ASUS підтримує до трьох окремих гостьових мереж, кожна зі своїми обмеженнями використання та паролем. Гості не можуть отримати доступ до вашої основної мережі чи інших підключених пристроїв. Керуйте своєю мережею будь-де У вашому житті, яке все більше пов’язане з мобільними пристроями, контроль над мережею за допомогою програми є важливішим, ніж будь-коли. Новий додаток ASUS Router розроблено з нуля, щоб бути одночасно інтуїтивно зрозумілим і надійним, дозволяючи налаштовувати маршрутизатор, керувати мережевим трафіком, діагностувати проблеми з підключенням і навіть оновлювати прошивку без необхідності завантажувати ПК. Надійний контроль і оптимізація за допомогою ASUSWRT Завдяки інтерфейсу інформаційної панелі ASUSWRT можна налаштовувати, контролювати та керувати мережевими програмами в одній інтуїтивно зрозумілій області. Абсолютно новий інтерфейс інформаційної панелі дозволяє керувати всіма клієнтами та налаштуваннями за допомогою єдиного графічного інтерфейсу та забезпечує оновлення одним клацанням миші. Спробуйте наш ASUSWRT. Швидко та просто розширюйте зону покриття Wi-Fi Універсальний режим повторювача миттєво розширює діапазон Wi-Fi будь-якого стандартного бездротового маршрутизатора, підтримуючи плавне та швидке підключення у великих і навіть багатоповерхових приміщеннях.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитМаршрутизатор Tenda AC10
-
В наличииЦена 1 960 руб. 2 000 руб.490 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer C24 белый
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis NC63
-
В наличииЦена 2 160 руб.540 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MR30G
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитWi-Fi роутер Tenda TX2L PRO
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI WS5203-20 53030BYV
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично!ремонт,не обращайте внимания)
Достоинства:
Комментарий:
роутер как роутер, все работает, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Настроился быстро.
Достоинства:
Комментарий:
долго ехал. два раза отменяли доставку. как в работе пока не скажу.
Достоинства:
Комментарий:
отличный, 8 устройств подкучено, все работают
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, легко настраивается. Рекомендую :)
Достоинства:
Комментарий:
вроде бы всё норм. поставили, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает !настроил всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо спасибо робатает намана
Достоинства:
Комментарий:
Просто Включил и все сразу работает.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично!ремонт,не обращайте внимания)
Достоинства:
Комментарий:
роутер как роутер, все работает, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Настроился быстро.
Достоинства:
Комментарий:
долго ехал. два раза отменяли доставку. как в работе пока не скажу.
Достоинства:
Комментарий:
отличный, 8 устройств подкучено, все работают
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, легко настраивается. Рекомендую :)
Достоинства:
Комментарий:
вроде бы всё норм. поставили, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает !настроил всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо спасибо робатает намана
Достоинства:
Комментарий:
Просто Включил и все сразу работает.