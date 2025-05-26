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Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E

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Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E - фото 4
Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E - фото 3
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E - фото 4
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E
2 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
NAT, SPI, фильтрация IP-адресов, фильтрация MAC-адресов, фильтрация содержимого URL
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
168 x 124 x 30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х6
Вес, г.
400

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E

Wi-Fi роутер N300 з трьома режимами роботи та двома високопродуктивними антенами Кілька бездротових режимів маршрутизатора/ретранслятора/точки доступу 3-в-1 Дві зовнішні високопродуктивні антени для потужнішого та ширшого покриття Висока швидкість 300 Мбіт/с Маршрутизатор 3-в-1, спеціально розроблений для малого бізнесу та домашньої мережі ASUS RT-N12E C1 — це бездротовий маршрутизатор серії N зі швидкістю 300 Мбіт/с, який підтримує як дротові, так і бездротові мережеві з’єднання, розроблений спеціально для використання в мережі малого бізнесу та домашнього офісу. Завдяки технології 2T2R MIMO та зовнішній високоефективній антені RT-N12E C1 створює розширену зону покриття з розширеною продуктивністю бездротового зв’язку, що робить його ідеальним для потокового відео високої чіткості, здійснення дзвінків через VoIP та онлайн-ігор. Завдяки унікальному швидкому інтернет-налаштуванню ASUS і графічному інтерфейсу користувача RT-N12E C1 легко встановити та керувати будь-ким, навіть новачкам! Потужне широке покриття Дві зовнішні високопродуктивні антени забезпечують підвищену потужність сигналу та ширше покриття для великих будинків і офісів. Конструкція також ідеально підходить для багатоповерхових розташувань з приладами, розташованими на різних рівнях. Виділений Wi-Fi для ваших відвідувачів Надайте доступ до свого Інтернет-з’єднання своїм гостям без необхідності повідомляти особистий пароль або мережеві ресурси. Гостьова мережа ASUS підтримує до трьох окремих гостьових мереж, кожна зі своїми обмеженнями використання та паролем. Гості не можуть отримати доступ до вашої основної мережі чи інших підключених пристроїв. Керуйте своєю мережею будь-де У вашому житті, яке все більше пов’язане з мобільними пристроями, контроль над мережею за допомогою програми є важливішим, ніж будь-коли. Новий додаток ASUS Router розроблено з нуля, щоб бути одночасно інтуїтивно зрозумілим і надійним, дозволяючи налаштовувати маршрутизатор, керувати мережевим трафіком, діагностувати проблеми з підключенням і навіть оновлювати прошивку без необхідності завантажувати ПК. Надійний контроль і оптимізація за допомогою ASUSWRT Завдяки інтерфейсу інформаційної панелі ASUSWRT можна налаштовувати, контролювати та керувати мережевими програмами в одній інтуїтивно зрозумілій області. Абсолютно новий інтерфейс інформаційної панелі дозволяє керувати всіма клієнтами та налаштуваннями за допомогою єдиного графічного інтерфейсу та забезпечує оновлення одним клацанням миші. Спробуйте наш ASUSWRT. Швидко та просто розширюйте зону покриття Wi-Fi Універсальний режим повторювача миттєво розширює діапазон Wi-Fi будь-якого стандартного бездротового маршрутизатора, підтримуючи плавне та швидке підключення у великих і навіть багатоповерхових приміщеннях.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично!ремонт,не обращайте внимания)
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
роутер как роутер, все работает, свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей Афонин

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Настроился быстро.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Alexey P.

Достоинства:


Комментарий:
долго ехал. два раза отменяли доставку. как в работе пока не скажу.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, 8 устройств подкучено, все работают
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, легко настраивается. Рекомендую :)
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
вроде бы всё норм. поставили, работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает !настроил всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Лев К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо спасибо робатает намана
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Лягин Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Просто Включил и все сразу работает.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
NAT, SPI, фильтрация IP-адресов, фильтрация MAC-адресов, фильтрация содержимого URL
Режимы работы
маршрутизатор
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
168 x 124 x 30 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер N300 з трьома режимами роботи та двома високопродуктивними антенами Кілька бездротових режимів маршрутизатора/ретранслятора/точки доступу 3-в-1 Дві зовнішні високопродуктивні антени для потужнішого та ширшого покриття Висока швидкість 300 Мбіт/с Маршрутизатор 3-в-1, спеціально розроблений для малого бізнесу та домашньої мережі ASUS RT-N12E C1 — це бездротовий маршрутизатор серії N зі швидкістю 300 Мбіт/с, який підтримує як дротові, так і бездротові мережеві з’єднання, розроблений спеціально для використання в мережі малого бізнесу та домашнього офісу. Завдяки технології 2T2R MIMO та зовнішній високоефективній антені RT-N12E C1 створює розширену зону покриття з розширеною продуктивністю бездротового зв’язку, що робить його ідеальним для потокового відео високої чіткості, здійснення дзвінків через VoIP та онлайн-ігор. Завдяки унікальному швидкому інтернет-налаштуванню ASUS і графічному інтерфейсу користувача RT-N12E C1 легко встановити та керувати будь-ким, навіть новачкам! Потужне широке покриття Дві зовнішні високопродуктивні антени забезпечують підвищену потужність сигналу та ширше покриття для великих будинків і офісів. Конструкція також ідеально підходить для багатоповерхових розташувань з приладами, розташованими на різних рівнях. Виділений Wi-Fi для ваших відвідувачів Надайте доступ до свого Інтернет-з’єднання своїм гостям без необхідності повідомляти особистий пароль або мережеві ресурси. Гостьова мережа ASUS підтримує до трьох окремих гостьових мереж, кожна зі своїми обмеженнями використання та паролем. Гості не можуть отримати доступ до вашої основної мережі чи інших підключених пристроїв. Керуйте своєю мережею будь-де У вашому житті, яке все більше пов’язане з мобільними пристроями, контроль над мережею за допомогою програми є важливішим, ніж будь-коли. Новий додаток ASUS Router розроблено з нуля, щоб бути одночасно інтуїтивно зрозумілим і надійним, дозволяючи налаштовувати маршрутизатор, керувати мережевим трафіком, діагностувати проблеми з підключенням і навіть оновлювати прошивку без необхідності завантажувати ПК. Надійний контроль і оптимізація за допомогою ASUSWRT Завдяки інтерфейсу інформаційної панелі ASUSWRT можна налаштовувати, контролювати та керувати мережевими програмами в одній інтуїтивно зрозумілій області. Абсолютно новий інтерфейс інформаційної панелі дозволяє керувати всіма клієнтами та налаштуваннями за допомогою єдиного графічного інтерфейсу та забезпечує оновлення одним клацанням миші. Спробуйте наш ASUSWRT. Швидко та просто розширюйте зону покриття Wi-Fi Універсальний режим повторювача миттєво розширює діапазон Wi-Fi будь-якого стандартного бездротового маршрутизатора, підтримуючи плавне та швидке підключення у великих і навіть багатоповерхових приміщеннях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично!ремонт,не обращайте внимания)
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
роутер как роутер, все работает, свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей Афонин

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Настроился быстро.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Alexey P.

Достоинства:


Комментарий:
долго ехал. два раза отменяли доставку. как в работе пока не скажу.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, 8 устройств подкучено, все работают
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, легко настраивается. Рекомендую :)
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
вроде бы всё норм. поставили, работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает !настроил всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Лев К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо спасибо робатает намана
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Лягин Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Просто Включил и все сразу работает.


Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E - стоимость товара 2040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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