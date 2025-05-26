Описание товара Wi-Fi роутер ASUS RT-N12E

Wi-Fi роутер N300 з трьома режимами роботи та двома високопродуктивними антенами Кілька бездротових режимів маршрутизатора/ретранслятора/точки доступу 3-в-1 Дві зовнішні високопродуктивні антени для потужнішого та ширшого покриття Висока швидкість 300 Мбіт/с Маршрутизатор 3-в-1, спеціально розроблений для малого бізнесу та домашньої мережі ASUS RT-N12E C1 — це бездротовий маршрутизатор серії N зі швидкістю 300 Мбіт/с, який підтримує як дротові, так і бездротові мережеві з’єднання, розроблений спеціально для використання в мережі малого бізнесу та домашнього офісу. Завдяки технології 2T2R MIMO та зовнішній високоефективній антені RT-N12E C1 створює розширену зону покриття з розширеною продуктивністю бездротового зв’язку, що робить його ідеальним для потокового відео високої чіткості, здійснення дзвінків через VoIP та онлайн-ігор. Завдяки унікальному швидкому інтернет-налаштуванню ASUS і графічному інтерфейсу користувача RT-N12E C1 легко встановити та керувати будь-ким, навіть новачкам! Потужне широке покриття Дві зовнішні високопродуктивні антени забезпечують підвищену потужність сигналу та ширше покриття для великих будинків і офісів. Конструкція також ідеально підходить для багатоповерхових розташувань з приладами, розташованими на різних рівнях. Виділений Wi-Fi для ваших відвідувачів Надайте доступ до свого Інтернет-з’єднання своїм гостям без необхідності повідомляти особистий пароль або мережеві ресурси. Гостьова мережа ASUS підтримує до трьох окремих гостьових мереж, кожна зі своїми обмеженнями використання та паролем. Гості не можуть отримати доступ до вашої основної мережі чи інших підключених пристроїв. Керуйте своєю мережею будь-де У вашому житті, яке все більше пов’язане з мобільними пристроями, контроль над мережею за допомогою програми є важливішим, ніж будь-коли. Новий додаток ASUS Router розроблено з нуля, щоб бути одночасно інтуїтивно зрозумілим і надійним, дозволяючи налаштовувати маршрутизатор, керувати мережевим трафіком, діагностувати проблеми з підключенням і навіть оновлювати прошивку без необхідності завантажувати ПК. Надійний контроль і оптимізація за допомогою ASUSWRT Завдяки інтерфейсу інформаційної панелі ASUSWRT можна налаштовувати, контролювати та керувати мережевими програмами в одній інтуїтивно зрозумілій області. Абсолютно новий інтерфейс інформаційної панелі дозволяє керувати всіма клієнтами та налаштуваннями за допомогою єдиного графічного інтерфейсу та забезпечує оновлення одним клацанням миші. Спробуйте наш ASUSWRT. Швидко та просто розширюйте зону покриття Wi-Fi Універсальний режим повторювача миттєво розширює діапазон Wi-Fi будь-якого стандартного бездротового маршрутизатора, підтримуючи плавне та швидке підключення у великих і навіть багатоповерхових приміщеннях.