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Wi-Fi роутер TENDA HG3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TENDA HG3

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Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 2
Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 3
Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 4
Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 5
Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 6
Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 1
  • Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 2
  • Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 3
  • Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 4
  • Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 5
  • Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 6
  • Wi-Fi роутер TENDA HG3 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737689
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP Relay, MLD Proxy, MLD Snooping, UPnP
Комплектация
роутер, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
166.6x27x90.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х6
Вес, г.
360

Описание товара Wi-Fi роутер TENDA HG3

Маршрутизатор Tenda HG3 – совместимый с EPON и GPON пассивный оптический сетевой терминал для доступа к высокоскоростному Интернету. Модель рассчитана на проводное подключение 2 клиентских устройств к портам LAN 100 и 1000 Мбит/с. Беспроводные соединения производятся в диапазоне 2.4 ГГц на скорости до 300 Мбит/с. Безопасность передачи данных обеспечивается межсетевым экраном. Маршрутизатор поддерживает основные средства защиты сети – демилитаризованную зону и фильтрацию по IP, MAC, TCP/UDP и URL. Маршрутизатор Tenda HG3 совместим с оборудованием Huawei/ZTE/Fiberhome/Nokia и другими оптическими линейными терминалами. Устройство с 2 внешними антеннами рассчитано на настольную установку. Рабочий температурный диапазон маршрутизатора – от 0 до 45 °C.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TENDA HG3




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP Relay, MLD Proxy, MLD Snooping, UPnP
Комплектация
роутер, документация, упаковка
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
166.6x27x90.5
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Tenda HG3 – совместимый с EPON и GPON пассивный оптический сетевой терминал для доступа к высокоскоростному Интернету. Модель рассчитана на проводное подключение 2 клиентских устройств к портам LAN 100 и 1000 Мбит/с. Беспроводные соединения производятся в диапазоне 2.4 ГГц на скорости до 300 Мбит/с. Безопасность передачи данных обеспечивается межсетевым экраном. Маршрутизатор поддерживает основные средства защиты сети – демилитаризованную зону и фильтрацию по IP, MAC, TCP/UDP и URL. Маршрутизатор Tenda HG3 совместим с оборудованием Huawei/ZTE/Fiberhome/Nokia и другими оптическими линейными терминалами. Устройство с 2 внешними антеннами рассчитано на настольную установку. Рабочий температурный диапазон маршрутизатора – от 0 до 45 °C.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
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Отзывы


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