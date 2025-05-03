Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
В наличии
Код товара: 407878
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 180 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N150
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA2
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
-
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, г.
420
Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный
Тип устройства: беспроводной DSL-маршрутизатор. Стандарт DSL: ADSL (G.992.1), ADSL2 (G.992.3), ADSL2+ (G.992.5). Стандарты беспроводной связи: 802.11n (Wi-Fi 4). Скорость беспроводной связи: 150 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N150
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA2
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
-
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Тип устройства: беспроводной DSL-маршрутизатор. Стандарт DSL: ADSL (G.992.1), ADSL2 (G.992.3), ADSL2+ (G.992.5). Стандарты беспроводной связи: 802.11n (Wi-Fi 4). Скорость беспроводной связи: 150 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, всё работает. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая,товар хороший,спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, новый, выглядит как в карточке товара доставка в срок, при первой настройке работать не хотел, но после сброса до заводских настроек и повторной настройки с абсолютно теми же действиями, всё заработало нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, понятный интерфейс
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован,все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Упакован нормально. Маленький, компактный. Комплект полный, но шнур LAN очень короткий для меня (1 метр). Раньше ложили 1,5 метровые. И еще одна "особенность". Во время первого входа в меню роутера, заставляют сменить логин и пароль. ВАЖНО!!! После этого, обязательно перейти в раздел Система/Конфигурация (на фото) и установить пароль еще раз. При этом логин изменить нельзя - он будет admin. И вот после этого, сохранить изменения и перезагрузить роутер. Если этого так не сделать, после перезагрузки, вы не сможете зайти в роутер по тому логину и паролю, который вводили при первом входе. (так было у меня) Настройка интернета не особо сложная. У меня он по телефонной линии. Выбрать/изменить пришлось буквально три параметра - остальное уже было выставлено как надо. Пока изучал его меню - он нашел и обновил себе прошивку. Что изменили не ясно, а вот вид интерфейса чуток изменился. Настройки при этом не сбились.
Достоинства:
Комментарий:
Огромное спасибо продавцу за быстрою отправку, всё прекрасно работает. Товар соответствует требованиям.
Достоинства:
Комментарий:
небольшой,выглядит симпатично. главное работает
Достоинства:
Комментарий:
пока всё работает. Посмотрим как долго прослужит
Достоинства:
Комментарий:
На вид, по характеристикам, по цене товар отличный. Когда подключу посмотрю в работе .
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер. подключение простое главное знать параметры вашей сети и ввести их в мастере настройки. язык сразу стоит русский но можно менять. сразу поступило обновление П.О. я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, но к сожалению мне не подошёл
Достоинства:
Комментарий:
связалась с продавцом отвечает быстро. товар соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, компактный . Повесить нельзя, только поставить. Для ростелеком подошёл. Настроила без особых проблем сама, помог мастер настройки в роутере.Пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
прибор работает хорошо , товар пришёл во время , упаковка отличная, спасибо продовцу и поставщикам.
Достоинства:
Комментарий:
маленький компактный работает без проблем со своими функциями справляется на ура 2 недели и не одного вылета , советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
все работает отлично. претензий нет. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, без обрывов, сигнал wifi достаёт через две комнаты
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Настроился очень быстро, без проблем к Ростелеком. Скорость добавляет. Отличный товар за эту цену. Упакован в коробку. Рекомендую к покупке. Спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, всë работает
Достоинства:
Комментарий:
Работает исправно. Покупал для дома. WiFi ловит даже в подвале. Роутер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает,поглядим сколько проработает...
Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный - стоимость товара 2180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, всё работает. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая,товар хороший,спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, новый, выглядит как в карточке товара доставка в срок, при первой настройке работать не хотел, но после сброса до заводских настроек и повторной настройки с абсолютно теми же действиями, всё заработало нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, понятный интерфейс
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован,все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Упакован нормально. Маленький, компактный. Комплект полный, но шнур LAN очень короткий для меня (1 метр). Раньше ложили 1,5 метровые. И еще одна "особенность". Во время первого входа в меню роутера, заставляют сменить логин и пароль. ВАЖНО!!! После этого, обязательно перейти в раздел Система/Конфигурация (на фото) и установить пароль еще раз. При этом логин изменить нельзя - он будет admin. И вот после этого, сохранить изменения и перезагрузить роутер. Если этого так не сделать, после перезагрузки, вы не сможете зайти в роутер по тому логину и паролю, который вводили при первом входе. (так было у меня) Настройка интернета не особо сложная. У меня он по телефонной линии. Выбрать/изменить пришлось буквально три параметра - остальное уже было выставлено как надо. Пока изучал его меню - он нашел и обновил себе прошивку. Что изменили не ясно, а вот вид интерфейса чуток изменился. Настройки при этом не сбились.
Достоинства:
Комментарий:
Огромное спасибо продавцу за быстрою отправку, всё прекрасно работает. Товар соответствует требованиям.
Достоинства:
Комментарий:
небольшой,выглядит симпатично. главное работает
Достоинства:
Комментарий:
пока всё работает. Посмотрим как долго прослужит
Достоинства:
Комментарий:
На вид, по характеристикам, по цене товар отличный. Когда подключу посмотрю в работе .
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер. подключение простое главное знать параметры вашей сети и ввести их в мастере настройки. язык сразу стоит русский но можно менять. сразу поступило обновление П.О. я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, но к сожалению мне не подошёл
Достоинства:
Комментарий:
связалась с продавцом отвечает быстро. товар соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, компактный . Повесить нельзя, только поставить. Для ростелеком подошёл. Настроила без особых проблем сама, помог мастер настройки в роутере.Пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
прибор работает хорошо , товар пришёл во время , упаковка отличная, спасибо продовцу и поставщикам.
Достоинства:
Комментарий:
маленький компактный работает без проблем со своими функциями справляется на ура 2 недели и не одного вылета , советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
все работает отлично. претензий нет. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, без обрывов, сигнал wifi достаёт через две комнаты
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Настроился очень быстро, без проблем к Ростелеком. Скорость добавляет. Отличный товар за эту цену. Упакован в коробку. Рекомендую к покупке. Спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, всë работает
Достоинства:
Комментарий:
Работает исправно. Покупал для дома. WiFi ловит даже в подвале. Роутер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работает,поглядим сколько проработает...