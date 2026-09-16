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Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU

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Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 1
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 2
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 3
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 4
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 5
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 6
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 7
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 8
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 2
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 3
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 4
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 5
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 6
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 7
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 8
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736788
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU
2 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, адаптер питания, сетевой кабель, краткое руководство пользователя и инструкции по технике безопасности.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
258.6 х 40.3 х 203.3 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU

Huawei представляет мощный и современный Wi-Fi роутер для вашего дома или офиса. Технология Wi-Fi 6 (стандарт 802.11ax) и класс AX3000 обеспечивают высокую скорость беспроводного подключения — до 2402 Мбит/с. Это отличный выбор для онлайн-игр, потокового видео и работы с большим количеством устройств без потери качества связи. Двухдиапазонная поддержка 5 ГГц позволит наслаждаться стабильным интернетом даже при высокой загрузке сети. Четыре внешние антенны отвечают за широкое покрытие и уверенный сигнал в каждой комнате. Скорость передачи данных по кабелю достигает 1000 Мбит/с — идеально для требовательных задач и больших файлов. Четыре LAN и четыре WAN-порта расширяют возможности подключения проводных устройств к сети. Безопасность на высшем уровне: поддержка WPA, WPA2 и WPA3 защищает ваши данные и конфиденциальность. Элегантный черный корпус впишется в любой современный интерьер, а возможность работы в режиме маршрутизатора делает использование интуитивным и простым. Один комплект — всё необходимое для стабильного и быстрого интернета от Huawei.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
4
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер, адаптер питания, сетевой кабель, краткое руководство пользователя и инструкции по технике безопасности.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
258.6 х 40.3 х 203.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei представляет мощный и современный Wi-Fi роутер для вашего дома или офиса. Технология Wi-Fi 6 (стандарт 802.11ax) и класс AX3000 обеспечивают высокую скорость беспроводного подключения — до 2402 Мбит/с. Это отличный выбор для онлайн-игр, потокового видео и работы с большим количеством устройств без потери качества связи. Двухдиапазонная поддержка 5 ГГц позволит наслаждаться стабильным интернетом даже при высокой загрузке сети. Четыре внешние антенны отвечают за широкое покрытие и уверенный сигнал в каждой комнате. Скорость передачи данных по кабелю достигает 1000 Мбит/с — идеально для требовательных задач и больших файлов. Четыре LAN и четыре WAN-порта расширяют возможности подключения проводных устройств к сети. Безопасность на высшем уровне: поддержка WPA, WPA2 и WPA3 защищает ваши данные и конфиденциальность. Элегантный черный корпус впишется в любой современный интерьер, а возможность работы в режиме маршрутизатора делает использование интуитивным и простым. Один комплект — всё необходимое для стабильного и быстрого интернета от Huawei.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX30-22 53030CSU - по цене 2640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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