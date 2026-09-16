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Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM

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Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 1
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 2
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 3
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 4
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 5
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 6
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 7
Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 2
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 3
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 4
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 5
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 6
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 7
  • Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736790
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Характеристики

Бренд
Huawei
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK, WPA3-SAE
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Габариты, мм
4x16x23 см
Страна производитель
Китай
Вес, г.
720

Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM

Двухдиапазонный Wi-Fi роутер Huawei с четырьмя внешними антеннами обеспечивает уверенный сигнал и отличное покрытие — даже в просторной квартире или офисе. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) и максимальной скорости до 2976 Мбит/с вы получите молниеносное подключение для онлайн-игр, потокового видео и работы без задержек. Одновременная работа в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц даёт гибкость для разных устройств: наслаждайтесь стабильным интернетом на ноутбуках, смартфонах и ТВ-приставках. Белый корпус легко впишется в современный интерьер. Надёжная защита соединения — благодаря поддержке WPA2-PSK, WPA и новейших протоколов WPA3-PSK, WPA3-SAE. Подключайте проводные устройства через 4 LAN-порта и отдельный WAN-порт для максимального удобства домашней сети.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM




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Характеристики
Бренд
Huawei
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK, WPA3-SAE
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Габариты, мм
4x16x23 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Двухдиапазонный Wi-Fi роутер Huawei с четырьмя внешними антеннами обеспечивает уверенный сигнал и отличное покрытие — даже в просторной квартире или офисе. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) и максимальной скорости до 2976 Мбит/с вы получите молниеносное подключение для онлайн-игр, потокового видео и работы без задержек. Одновременная работа в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц даёт гибкость для разных устройств: наслаждайтесь стабильным интернетом на ноутбуках, смартфонах и ТВ-приставках. Белый корпус легко впишется в современный интерьер. Надёжная защита соединения — благодаря поддержке WPA2-PSK, WPA и новейших протоколов WPA3-PSK, WPA3-SAE. Подключайте проводные устройства через 4 LAN-порта и отдельный WAN-порт для максимального удобства домашней сети.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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