Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM
Двухдиапазонный Wi-Fi роутер Huawei с четырьмя внешними антеннами обеспечивает уверенный сигнал и отличное покрытие — даже в просторной квартире или офисе. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) и максимальной скорости до 2976 Мбит/с вы получите молниеносное подключение для онлайн-игр, потокового видео и работы без задержек. Одновременная работа в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц даёт гибкость для разных устройств: наслаждайтесь стабильным интернетом на ноутбуках, смартфонах и ТВ-приставках. Белый корпус легко впишется в современный интерьер. Надёжная защита соединения — благодаря поддержке WPA2-PSK, WPA и новейших протоколов WPA3-PSK, WPA3-SAE. Подключайте проводные устройства через 4 LAN-порта и отдельный WAN-порт для максимального удобства домашней сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B
-
В наличииЦена 2 860 руб. 4 230 руб.715 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer C6 черный
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer C64
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR62X
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213)
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MR60X
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитWi-Fi MESH роутер TP-LINK Deco E4 1-pack
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND)
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-825/RU/R7A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI PSDN-AX31-20 53030EDM