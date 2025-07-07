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Wi-Fi роутер Mercusys MR60X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Mercusys MR60X

7 Отзывы
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Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 5
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 6
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 7
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 8
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 9
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 10
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 11
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 12
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 13
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 14
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 15
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 16
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 17
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 18
Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 5
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 6
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 7
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 8
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 9
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 10
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 11
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 12
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 13
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 14
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 15
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 16
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 17
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 18
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627416
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
NAT, DMZ
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Роутер Адаптер питания Краткое руководство по настройке Кабель Ethernet RJ45
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
175.6 х 157.2 х 45 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х7
Вес, г.
610

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MR60X

Маршрутизатор Mercusys MR60X (1хWAN, 2хLAN, совокупная скорость до 1.5Гбит/с: до 300Мбит/с на 2,4ГГц, до 1201Мбит/с на 5ГГц, технологии OFDMA и MU?MIMO, технология BSS Color)

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MR60X

Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
будет оценивать мастер
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Погорелов Игорь

Достоинства:


Комментарий:
вполне себе неплохой современный роутер на два диапазона
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает , настроился через приложение быстро удобно.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо ,полет нормальный , быстрая доставка.Дальше видно будет
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Работает безотказно!
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший роутер, приложение к нему тоже понятное и простое. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные роутеры, тем более по критерию цена/качество. У меня таких 3 штуки, WIFI держит скорость 300Мбит в радиусе 3 метров в комнате. Начиная с 4-5 метров скорость, конечно, падает, но не ниже 100мбит.\nВажно: бетонные несущие стены роутеры, в принципе, плохо \"пробивают\".



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
NAT, DMZ
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Роутер Адаптер питания Краткое руководство по настройке Кабель Ethernet RJ45
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
175.6 х 157.2 х 45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Mercusys MR60X (1хWAN, 2хLAN, совокупная скорость до 1.5Гбит/с: до 300Мбит/с на 2,4ГГц, до 1201Мбит/с на 5ГГц, технологии OFDMA и MU?MIMO, технология BSS Color)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
будет оценивать мастер
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Погорелов Игорь

Достоинства:


Комментарий:
вполне себе неплохой современный роутер на два диапазона
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает , настроился через приложение быстро удобно.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо ,полет нормальный , быстрая доставка.Дальше видно будет
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Работает безотказно!
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший роутер, приложение к нему тоже понятное и простое. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные роутеры, тем более по критерию цена/качество. У меня таких 3 штуки, WIFI держит скорость 300Мбит в радиусе 3 метров в комнате. Начиная с 4-5 метров скорость, конечно, падает, но не ниже 100мбит.\nВажно: бетонные несущие стены роутеры, в принципе, плохо \"пробивают\".


Wi-Fi роутер Mercusys MR60X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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