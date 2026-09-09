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Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1A черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1A черный

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Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1A черный - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1A черный - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1A черный - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1A черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2-Radius
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1A черный - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1A черный - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1A черный - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1A черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257271
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2-Radius
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
360

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1A черный

Используя беспроводной маршрутизатор DIR-841, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1A черный




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2-Radius
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-841, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Отзывы


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