Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack))
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4 (Deco M4 (1-pack))
MESH-комплект TP-Link Deco M4 способен работать в качестве точки доступа или маршрутизатора, обеспечивая быстрое и надежное покрытие Wi-Fi даже при большой загруженности сети. Данное устройство соответствует стандарту AC1200 и предусматривает функционирование в двух частотных диапазонах. Технология MU-MIMO совместно с двумя внутренними антеннами позволяет получать стабильный сигнал Wi-Fi при одновременном подключении множества устройств. Для проводного доступа к Интернет в TP-Link Deco M4 имеются два разъема LAN с пропускной способностью в пределах 1000 Мбит/с. Система защиты и фирменное приложение гарантируют удобную настройку доступных параметров.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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