Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый
Keenetic Air (KN-1612): Мощный Wi-Fi роутер для вашего дома
Keenetic Air (KN-1612) - это двухдиапазонный Wi-Fi роутер класса AC1200, идеально подходящий для создания стабильной и быстрой беспроводной сети в вашей квартире или доме. Благодаря поддержке Mesh Wi-Fi системы, вы можете легко расширить покрытие сети, добавив другие устройства Keenetic.
Преимущества Keenetic Air (KN-1612):
-
Быстрый Wi-Fi AC1200: Наслаждайтесь высокой скоростью Wi-Fi до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц.
-
Mesh Wi-Fi система: Создайте бесшовную Wi-Fi сеть с возможностью масштабирования.
-
Мощный процессор: MT7628N с частотой 580 МГц обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.
-
Усиленные антенны: Четыре антенны по 5 дБи обеспечивают широкое покрытие Wi-Fi сети.
-
Современные технологии: MU-MIMO, Beamforming и Airtime Fairness повышают эффективность работы Wi-Fi сети.
-
Надежная защита: Поддержка современных стандартов шифрования WPA3 и встроенные интернет-фильтры Яндекс.DNS и SkyDNS.
-
Широкие возможности VPN: Поддержка различных VPN протоколов, включая OpenVPN, IPSec и Wireguard.
-
Удобное управление: Мобильное приложение и веб-интерфейс с мастером быстрой настройки.
Keenetic Air (KN-1612) - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный Wi-Fi роутер для дома с возможностью расширения сети и продвинутыми функциями безопасности.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Keenetic Air (KN-1612): Мощный Wi-Fi роутер для вашего дома
Keenetic Air (KN-1612) - это двухдиапазонный Wi-Fi роутер класса AC1200, идеально подходящий для создания стабильной и быстрой беспроводной сети в вашей квартире или доме. Благодаря поддержке Mesh Wi-Fi системы, вы можете легко расширить покрытие сети, добавив другие устройства Keenetic.
Преимущества Keenetic Air (KN-1612):
-
Быстрый Wi-Fi AC1200: Наслаждайтесь высокой скоростью Wi-Fi до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц.
-
Mesh Wi-Fi система: Создайте бесшовную Wi-Fi сеть с возможностью масштабирования.
-
Мощный процессор: MT7628N с частотой 580 МГц обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.
-
Усиленные антенны: Четыре антенны по 5 дБи обеспечивают широкое покрытие Wi-Fi сети.
-
Современные технологии: MU-MIMO, Beamforming и Airtime Fairness повышают эффективность работы Wi-Fi сети.
-
Надежная защита: Поддержка современных стандартов шифрования WPA3 и встроенные интернет-фильтры Яндекс.DNS и SkyDNS.
-
Широкие возможности VPN: Поддержка различных VPN протоколов, включая OpenVPN, IPSec и Wireguard.
-
Удобное управление: Мобильное приложение и веб-интерфейс с мастером быстрой настройки.
Keenetic Air (KN-1612) - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный Wi-Fi роутер для дома с возможностью расширения сети и продвинутыми функциями безопасности.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, достал подключил , работает.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал ради 5 гц, возможности стриминга игр на телек и смартфон по Steam Link и беспроводного подключения VR шлема к пк. Связь стабильная, без обрывов. До этого стоял Keenetic Start пятилетней давности, который уже не удовлетворял моих нынешних потребностей
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, мы довольны
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер,. Сигнал мощнее предыдущего, тоже Keenetic
Достоинства:
Комментарий:
хорошо работает, вайфай камера уличная ловит сигнал на расстоянии 10 метров почти полную шкалу по дому сигнал полная шкала везде
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Дальность устраивает. Пока не пожалел
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, легко подключился. Шикарная функция keendns, позволяет настроить доступ к серверу без белого ip. Контроль трафика и управление через приложение. Покупкой полностью доволен
Достоинства:
Комментарий:
Товар получен, всё отлично, доставка быстрая, качество на высоте. Продавцу отдельное спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда с кинетиком - удобно, просто. Брал для расширения mesh системы. Подцепился, обновился, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Распаковал, настроил. Все работает, отличный роутер
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, интернет работает. Покупали по рекомендации интернет-провайдера.
Достоинства:
Отличное устройство за свои деньги!
Использую в качестве повторителя (расширение покрытия Wi-Fi сети на садовом участке).
Недостатки:
К сожалению, в новых моделях Кинетик стал делать 3 локальных порта вместо 4 как раньше.
Достоинства:
Хороший роутер,устойчивый и сильный сигнал по всей квартире,легкая настройка.
Недостатки:
Неудобная система оплаты наличными,какой то прошлый век)
Достоинства:
Уверенный wifi в любом уголке квартиры. Предыдущий роутер (Asus RT-N12) однозначно слабее
Недостатки:
не обнаружено
Комментарий:
Рекомендую!
Достоинства:
Отличный маршрутизатор!
В основном, использую его в качестве Wi-Fi ретранслятора MESH-системы Keenetic.
Рекомендую!
Недостатки:
Уменьшили количество LAN портов по сравнению с прошлой моделью - с 4 до 3.
Достоинства:
2 диапазона
Комментарий:
Хороший роутер за свою цену. 2 диапазона, все работает без проблем
Достоинства:
Быстрый, оптимальный роутер для создания дома сети wi fi!Купил его тут дешевле чем где либо почти на 1000р, связал со своим другим роутером этой же фирмы и вуаля, они работают как один!Подойдёт тем у кого уже есть роутер keenetik, и у кого wi fi не покрывает всю квартиру или дом.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Покупкой полностью доволен!Спасибо магазину!
Достоинства:
Работает гораздо быстрее, чем мой старый dlink. Понравилась настройка через мобильное приложение.
Недостатки:
Необнаружено.
Комментарий:
Отличный роутер в своей ценовой категории.
Достоинства:
Роутер от фирмы Кинетик, софт и программная часть которая поддерживается производителем на должном уровне. Двухдиапазонный сигнал, уверенная передача сигнала, гибкие настройки, и возможность получить систему Mesh.
Недостатки:
Соглашусь что цена высоковата, и функционал базовый у этого устройства.
Комментарий:
Хороший роутер, с базовыми функциями. Конечно если хочется больше, то на рынке за данную сумму имеется достаточно альтернатив с более высокими техническими показателями. Но к таким устройствам тоже есть определенные вопросы. Как говорится выбор есть, и каждый сам решает что ему необходимо.
Достоинства:
- два диапазона WiFi (5 ГГц в многоквартирном доме - это прямо реально панацея!)
- Keenetic Cloud (это прям восторг, можно удалённо поправить что-нибудь в настройках даже из внешней сети)
- дальнобойность в диапазоне 2.4 (по сравнению с моим старым роутером сигнал прям заметно сильнее)
- удобство и гибкость конфигурации
- всё действительно работает "прям из коробки".
Недостатки:
- цена
- отсутствие USB
- порты до 100 МВ
- малое число портов (один на WAN, на LAN остаётся всего три порта).
- маленький (роутер висит на стене и из-за того, что старый роутер заметно больше придётся ещё раз стену долбить)
Недостатки пишу чисто формально. Цена, понятно, что хотелось бы дешевле. Порты быстрее 100 МВ мне пока не актуально. Три локальных порта мне хватает в притык. Хотелось бы побольше, как и USB. Но это уже немного другой ценник будет.
Комментарий:
Наверное мой отзыв не совсем объективен. До сих пор пользовалься роутерами из ценового сегмента по дну рынка, из разряда: за эти деньги ещё и работает. Тут же столько всего наворочено, и самое главное: всё работает без танцев с бубном. Одним словом пока восторги бъют через край, а там поглядим :)
Всем добра и исправно работающих гаджетов. Да пребудет с нами Сила!
Достоинства:
Главным достоинством, на мой взгляд, является поддержка Mesh. В комплекте есть инструкция, настройка предельно простая. Выглядит стильно, хорошо вписывается в интерьер.
Комментарий:
Использую как второй роутер в Mesh системе Keenetic в паре с Giga. Нареканий в работе нет.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, достал подключил , работает.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал ради 5 гц, возможности стриминга игр на телек и смартфон по Steam Link и беспроводного подключения VR шлема к пк. Связь стабильная, без обрывов. До этого стоял Keenetic Start пятилетней давности, который уже не удовлетворял моих нынешних потребностей
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, мы довольны
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер,. Сигнал мощнее предыдущего, тоже Keenetic
Достоинства:
Комментарий:
хорошо работает, вайфай камера уличная ловит сигнал на расстоянии 10 метров почти полную шкалу по дому сигнал полная шкала везде
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Дальность устраивает. Пока не пожалел
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, легко подключился. Шикарная функция keendns, позволяет настроить доступ к серверу без белого ip. Контроль трафика и управление через приложение. Покупкой полностью доволен
Достоинства:
Комментарий:
Товар получен, всё отлично, доставка быстрая, качество на высоте. Продавцу отдельное спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда с кинетиком - удобно, просто. Брал для расширения mesh системы. Подцепился, обновился, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Распаковал, настроил. Все работает, отличный роутер
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, интернет работает. Покупали по рекомендации интернет-провайдера.
Достоинства:
Отличное устройство за свои деньги!
Использую в качестве повторителя (расширение покрытия Wi-Fi сети на садовом участке).
Недостатки:
К сожалению, в новых моделях Кинетик стал делать 3 локальных порта вместо 4 как раньше.
Достоинства:
Хороший роутер,устойчивый и сильный сигнал по всей квартире,легкая настройка.
Недостатки:
Неудобная система оплаты наличными,какой то прошлый век)
Достоинства:
Уверенный wifi в любом уголке квартиры. Предыдущий роутер (Asus RT-N12) однозначно слабее
Недостатки:
не обнаружено
Комментарий:
Рекомендую!
Достоинства:
Отличный маршрутизатор!
В основном, использую его в качестве Wi-Fi ретранслятора MESH-системы Keenetic.
Рекомендую!
Недостатки:
Уменьшили количество LAN портов по сравнению с прошлой моделью - с 4 до 3.
Достоинства:
2 диапазона
Комментарий:
Хороший роутер за свою цену. 2 диапазона, все работает без проблем
Достоинства:
Быстрый, оптимальный роутер для создания дома сети wi fi!Купил его тут дешевле чем где либо почти на 1000р, связал со своим другим роутером этой же фирмы и вуаля, они работают как один!Подойдёт тем у кого уже есть роутер keenetik, и у кого wi fi не покрывает всю квартиру или дом.
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Покупкой полностью доволен!Спасибо магазину!
Достоинства:
Работает гораздо быстрее, чем мой старый dlink. Понравилась настройка через мобильное приложение.
Недостатки:
Необнаружено.
Комментарий:
Отличный роутер в своей ценовой категории.
Достоинства:
Роутер от фирмы Кинетик, софт и программная часть которая поддерживается производителем на должном уровне. Двухдиапазонный сигнал, уверенная передача сигнала, гибкие настройки, и возможность получить систему Mesh.
Недостатки:
Соглашусь что цена высоковата, и функционал базовый у этого устройства.
Комментарий:
Хороший роутер, с базовыми функциями. Конечно если хочется больше, то на рынке за данную сумму имеется достаточно альтернатив с более высокими техническими показателями. Но к таким устройствам тоже есть определенные вопросы. Как говорится выбор есть, и каждый сам решает что ему необходимо.
Достоинства:
- два диапазона WiFi (5 ГГц в многоквартирном доме - это прямо реально панацея!)
- Keenetic Cloud (это прям восторг, можно удалённо поправить что-нибудь в настройках даже из внешней сети)
- дальнобойность в диапазоне 2.4 (по сравнению с моим старым роутером сигнал прям заметно сильнее)
- удобство и гибкость конфигурации
- всё действительно работает "прям из коробки".
Недостатки:
- цена
- отсутствие USB
- порты до 100 МВ
- малое число портов (один на WAN, на LAN остаётся всего три порта).
- маленький (роутер висит на стене и из-за того, что старый роутер заметно больше придётся ещё раз стену долбить)
Недостатки пишу чисто формально. Цена, понятно, что хотелось бы дешевле. Порты быстрее 100 МВ мне пока не актуально. Три локальных порта мне хватает в притык. Хотелось бы побольше, как и USB. Но это уже немного другой ценник будет.
Комментарий:
Наверное мой отзыв не совсем объективен. До сих пор пользовалься роутерами из ценового сегмента по дну рынка, из разряда: за эти деньги ещё и работает. Тут же столько всего наворочено, и самое главное: всё работает без танцев с бубном. Одним словом пока восторги бъют через край, а там поглядим :)
Всем добра и исправно работающих гаджетов. Да пребудет с нами Сила!
Достоинства:
Главным достоинством, на мой взгляд, является поддержка Mesh. В комплекте есть инструкция, настройка предельно простая. Выглядит стильно, хорошо вписывается в интерьер.
Комментарий:
Использую как второй роутер в Mesh системе Keenetic в паре с Giga. Нареканий в работе нет.