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Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183)

5 Отзывы
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Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 1
Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 2
Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 3
Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 4
Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 5
Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 6
Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 7
Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 8
Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 9
Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 
Начислим 334 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569918
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183)
3 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web
Сетевые протоколы и функции
Beamforming, DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), MESH, UPnP, VPN, WPS, протокол IPv6
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, Адаптер питания, Сетевой кабель, Краткое руководство пользователя и инструкция по технике безопасности, Гарантийный талон
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183)

Wi-Fi роутер Huawei представлен в элегантном белом цвете и оснащен всевозможными современными функциями для обеспечения надежного и быстрого интернета в вашем доме или офисе. Этот двухдиапазонный маршрутизатор поддерживает стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac) и предлагает связь на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивая максимальную скорость Wi-Fi соединения до 300 Мбит/с. Роутер поддерживает технологию IPv6, что гарантирует более эффективное управление адресным пространством и повышение безопасности. Для защиты вашего интернет-соединения доступны такие протоколы безопасности, как WPA, WPA2 и современный WPA3. Преимущество данного маршрутизатора также в его возможности интеграции с MESH-сетями, что расширяет зону покрытия Wi-Fi без потери качества сигнала. Устройство оснащено четырьмя внешними и девятью внутренними антеннами для обеспечения сильного и стабильного сигнала по всему помещению. Для проводных подключений предусмотрены три LAN-порта и один WAN-порт, обеспечивающие скорость передачи данных по проводной сети до 1000 Мбит/с. Этот роутер от Huawei — идеальный выбор для пользователей, которым важна высокая скорость интернета и надежная связь на большом расстоянии, а также возможность использования современных технологий передачи и защиты данных.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183)

Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер, беру уже 5ый. но в разных магазинах.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
подключение сложное, но в общем роутер отличный за свои деньги. Интернет работает хорошо, стабильно
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Элементарное подключение (роутер сделал практически все сам). Неделя использования - нареканий нет!
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё отлично, в комплекте кабель cat.5.e который поддерживает передачу 1000мб/с. Пишу, потому что в роутерах практически во всех кладут в комплекте тоже с такой маркировкой, но они очень мягкие и пропускают только 100мб/с. Но если что не так вам роутер сам скажет что с кабелем что то не так. Так что имейте это ввиду. Советую всем этот роутер.
24.07.2024
Sergey

Достоинства:
3 гигабитных порта
работает на двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц
красивый и аккуратный дизайн
прост в настройке
соотношение цена-качество
раздает на 2 этажа, даже сквозь бетонные стены (30-35 см)

Недостатки:
не обнаружено

Комментарий:
пользуюсь уже год, не было обнаружено никаких косяков
хороший роутер, советую



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web
Сетевые протоколы и функции
Beamforming, DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), MESH, UPnP, VPN, WPS, протокол IPv6
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, Адаптер питания, Сетевой кабель, Краткое руководство пользователя и инструкция по технике безопасности, Гарантийный талон
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Huawei представлен в элегантном белом цвете и оснащен всевозможными современными функциями для обеспечения надежного и быстрого интернета в вашем доме или офисе. Этот двухдиапазонный маршрутизатор поддерживает стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac) и предлагает связь на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивая максимальную скорость Wi-Fi соединения до 300 Мбит/с. Роутер поддерживает технологию IPv6, что гарантирует более эффективное управление адресным пространством и повышение безопасности. Для защиты вашего интернет-соединения доступны такие протоколы безопасности, как WPA, WPA2 и современный WPA3. Преимущество данного маршрутизатора также в его возможности интеграции с MESH-сетями, что расширяет зону покрытия Wi-Fi без потери качества сигнала. Устройство оснащено четырьмя внешними и девятью внутренними антеннами для обеспечения сильного и стабильного сигнала по всему помещению. Для проводных подключений предусмотрены три LAN-порта и один WAN-порт, обеспечивающие скорость передачи данных по проводной сети до 1000 Мбит/с. Этот роутер от Huawei — идеальный выбор для пользователей, которым важна высокая скорость интернета и надежная связь на большом расстоянии, а также возможность использования современных технологий передачи и защиты данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер, беру уже 5ый. но в разных магазинах.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
подключение сложное, но в общем роутер отличный за свои деньги. Интернет работает хорошо, стабильно
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Элементарное подключение (роутер сделал практически все сам). Неделя использования - нареканий нет!
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё отлично, в комплекте кабель cat.5.e который поддерживает передачу 1000мб/с. Пишу, потому что в роутерах практически во всех кладут в комплекте тоже с такой маркировкой, но они очень мягкие и пропускают только 100мб/с. Но если что не так вам роутер сам скажет что с кабелем что то не так. Так что имейте это ввиду. Советую всем этот роутер.
24.07.2024
Sergey

Достоинства:
3 гигабитных порта
работает на двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц
красивый и аккуратный дизайн
прост в настройке
соотношение цена-качество
раздает на 2 этажа, даже сквозь бетонные стены (30-35 см)

Недостатки:
не обнаружено

Комментарий:
пользуюсь уже год, не было обнаружено никаких косяков
хороший роутер, советую


Купить Wi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183) - по цене 3880 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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