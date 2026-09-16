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Wi-Fi роутер Netis NX30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netis NX30

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Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 1
Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 2
Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 3
Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 4
Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 5
Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 6
Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 7
Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 8
Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 9
Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 10
Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netis NX30 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737755
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
роутер, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
236x144x50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.28х0.08
Вес, г.
760

Описание товара Wi-Fi роутер Netis NX30

Маршрутизатор Netis NX30 поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (AX3000) и работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц, обеспечивая скорость беспроводного соединения до 2976 Мбит/с. Модель оснащена пятью внешними антеннами с коэффициентом усиления до 5 дБи, что расширяет покрытие сети в помещениях. Процессор MT7981B с частотой 1300 МГц и двумя ядрами справляется с нагрузками современных сетей.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis NX30




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
роутер, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
236x144x50
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Netis NX30 поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (AX3000) и работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц, обеспечивая скорость беспроводного соединения до 2976 Мбит/с. Модель оснащена пятью внешними антеннами с коэффициентом усиления до 5 дБи, что расширяет покрытие сети в помещениях. Процессор MT7981B с частотой 1300 МГц и двумя ядрами справляется с нагрузками современных сетей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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