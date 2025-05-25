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Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000

4 Отзывы
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Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 5
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 6
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 7
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 8
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 9
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 10
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 11
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 12
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 13
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 14
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 15
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 16
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 17
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 18
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 19
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 20
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 21
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 22
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 23
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 24
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 25
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 26
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 27
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 28
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 29
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 11
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 12
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 13
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 14
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 15
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 16
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 17
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 18
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 19
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 20
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 21
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 22
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 23
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 24
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 25
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 26
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 27
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 28
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 29
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595244
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000
4 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, адаптер питания, руководство по быстрой настройке, кабель Ethernet RJ45.
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
850

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000

Wi-Fi роутер Mercusys MR80X способен обеспечить высокую производительность беспроводной сети благодаря соответствию стандарту AX3000 и работе в двух частотных диапазонах на скорости до 2976 Мбит/с. За улучшение сигнала в онлайн-играх и при запуске мультимедийного контента отвечают 4 антенны, которые расположены на корпусе. Возможность проводного доступа к сети телевизору, компьютеру и прочей технике реализована с помощью 3 разъемов LAN со скоростью соединения до 1000 Мбит/с. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простой процесс настройки параметров. В комплекте с Mercusys MR80X поставляются кабель LAN и сетевой адаптер.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, роутер пришёл в пленке, открыл, повесил, скачал приложение, настроил, все делается очень быстро. Были сомнения, но они отпали, когда получил в руки и приложение распознало всё как надо. Работает без проблем, осталось сменить витую пару на CAT5e.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично все, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо быстрая доставка продавца рекомендую цена нормальная работает хорошо подключил через приложение с телефона
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер по хорошей цене. Спасибо продавцу. Странно, что не было ни одного отзыва.



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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
4
Развернуть
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, адаптер питания, руководство по быстрой настройке, кабель Ethernet RJ45.
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X способен обеспечить высокую производительность беспроводной сети благодаря соответствию стандарту AX3000 и работе в двух частотных диапазонах на скорости до 2976 Мбит/с. За улучшение сигнала в онлайн-играх и при запуске мультимедийного контента отвечают 4 антенны, которые расположены на корпусе. Возможность проводного доступа к сети телевизору, компьютеру и прочей технике реализована с помощью 3 разъемов LAN со скоростью соединения до 1000 Мбит/с. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простой процесс настройки параметров. В комплекте с Mercusys MR80X поставляются кабель LAN и сетевой адаптер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, роутер пришёл в пленке, открыл, повесил, скачал приложение, настроил, все делается очень быстро. Были сомнения, но они отпали, когда получил в руки и приложение распознало всё как надо. Работает без проблем, осталось сменить витую пару на CAT5e.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично все, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо быстрая доставка продавца рекомендую цена нормальная работает хорошо подключил через приложение с телефона
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер по хорошей цене. Спасибо продавцу. Странно, что не было ни одного отзыва.


Купить Wi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000 - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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