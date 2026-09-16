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Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X

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Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 1
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 3
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 4
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 5
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 6
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 7
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 8
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 9
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 4
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 5
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 6
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 7
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 8
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 9
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723648
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение, Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, кабель USB, кабель Ethernet, документация
Габариты, мм
104x28x90мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X

Маршрутизатор, TP-Link, TL-WR1502X, AX1500, Портативный гигабитный маршрутизатор, скорость до 1500 Мбит/с Два диапазона Wi?Fi 6: скорости до 300 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц будет достаточно для погружения в VR?игры, просмотра потоковых видео в разрешении 4К и совершения видеозвонков без задержек †‡ . Гигабитные порты: порты WAN и LAN обеспечат молниеносное подключение по кабелю для Smart TV, игровых консолей, NAS?хранилищ и других проводных устройств ? . Портативность: небольшой размер корпуса позволит без труда брать устройство с собой в поездки. Много режимов работы: роутер, USB?тетеринг, USB?модем 3G (4G), хот?спот, точка доступа, усилитель сигнала и клиент. Возможность подключения USB?накопителя: и получения доступа к локальным файлам из любой точки мира. VPN-шифрование: благодаря поддержке протоколов OpenVPN и WireGuard данное устройство обеспечит надёжную защиту сети в любой ситуации. Портативность: благодаря разъёму USB Type?C на устройство можно подавать питание от внешнего аккумулятора, находясь где угодно*.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение, Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, кабель USB, кабель Ethernet, документация
Габариты, мм
104x28x90мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор, TP-Link, TL-WR1502X, AX1500, Портативный гигабитный маршрутизатор, скорость до 1500 Мбит/с Два диапазона Wi?Fi 6: скорости до 300 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц будет достаточно для погружения в VR?игры, просмотра потоковых видео в разрешении 4К и совершения видеозвонков без задержек †‡ . Гигабитные порты: порты WAN и LAN обеспечат молниеносное подключение по кабелю для Smart TV, игровых консолей, NAS?хранилищ и других проводных устройств ? . Портативность: небольшой размер корпуса позволит без труда брать устройство с собой в поездки. Много режимов работы: роутер, USB?тетеринг, USB?модем 3G (4G), хот?спот, точка доступа, усилитель сигнала и клиент. Возможность подключения USB?накопителя: и получения доступа к локальным файлам из любой точки мира. VPN-шифрование: благодаря поддержке протоколов OpenVPN и WireGuard данное устройство обеспечит надёжную защиту сети в любой ситуации. Портативность: благодаря разъёму USB Type?C на устройство можно подавать питание от внешнего аккумулятора, находясь где угодно*.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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