Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link TL-WR1502X
Маршрутизатор, TP-Link, TL-WR1502X, AX1500, Портативный гигабитный маршрутизатор, скорость до 1500 Мбит/с Два диапазона Wi?Fi 6: скорости до 300 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц будет достаточно для погружения в VR?игры, просмотра потоковых видео в разрешении 4К и совершения видеозвонков без задержек †‡ . Гигабитные порты: порты WAN и LAN обеспечат молниеносное подключение по кабелю для Smart TV, игровых консолей, NAS?хранилищ и других проводных устройств ? . Портативность: небольшой размер корпуса позволит без труда брать устройство с собой в поездки. Много режимов работы: роутер, USB?тетеринг, USB?модем 3G (4G), хот?спот, точка доступа, усилитель сигнала и клиент. Возможность подключения USB?накопителя: и получения доступа к локальным файлам из любой точки мира. VPN-шифрование: благодаря поддержке протоколов OpenVPN и WireGuard данное устройство обеспечит надёжную защиту сети в любой ситуации. Портативность: благодаря разъёму USB Type?C на устройство можно подавать питание от внешнего аккумулятора, находясь где угодно*.
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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