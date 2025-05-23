Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный

34 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 5
Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 6
Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 7
Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407911
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Маршрутизатор, инструкция
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
154 х 114 х 36 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х7
Вес, кг.
1

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный

Wi-Fi роутер, 2.4 ГГц, стандарт Wi-Fi: 802.11n, максимальная скорость: 300 Мбит/с, 2xLAN 100 Мбит/сек

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Виталий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер понравился. Намного лучше чем был до этого.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично свои функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный роутер за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Шашев В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Раздача по кирпичному дому 8x12 и возле дома. Все члены семьи довольны.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Айслу И.

Достоинства:


Комментарий:
теперь бабушка с интернетом.очень довольны покупкой
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Зинаида Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все целое, хорошо упаковано, но пока ещё не установили, после приобретения сим карты посмотрим как работает
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
покупала на подарок! Доставка на день раньше.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел за два дня. Брал на дачу так как интернет от сим карты. Подключение заняло 2 минуты, вставил сим карту и ввел пароль с обратной стороны роутера и все, интернет заработал.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. На даче 5 соток из дома ловит в любой точке
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, толстые стены особо не берёт
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро подключили, быстро заработал. Симку вставили. Отлично. Можно на стену повесить. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Берем уже не первый! Нам нравится! Советую!
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
вставил сим-карту все работает отлично инет не вылетает работает стабильно
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, заказываю эту модель часто.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте! товар работает неделю без нариканий. Живём в частном доме, дом находится в низине. С настройкой проблем не было . Вставили сим карту, включили в розетку и тут же пошла раздача интернета.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подключение элементарное, сигнал нормальный, а там время покажет (не все роутеры надежны, увы)
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер, фирма надёжная, стоит своих денег.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка вовремя, подключили сим-карту , всё работает отлично! Пользуемся в деревне
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, поставили Yota симку, ловит пока хорошо
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. За 2 недели использования нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер.вставил симку и все заработало.ловит отлично.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Кондаков С.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, поставил в саду
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Devil\'D

Достоинства:


Комментарий:
всё работает. будем тестить
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Сергей Чистяков

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, пришел очень быстро! Рекомендую! PS. Сим-карта теле2 для модемов заработала сразу, без доп- настроек.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Установил за городом. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная штука,работает отлично рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Не ожидала такого прекрасного результата от использования. Вставили симку с тарифом для роутеров , соединили с телевизором и всё заработало. Даже Ютуб - без всяких впн и танцами с бубном! Иногда чуть коротко подвисает, но не критично. И по сравнению с тем, что было - просто чудо Новогоднее. Дополняю - через несколько дней Ютуб опять начал зависать. Помогла перезагрузка и обновление роутера через мобильное приложение. Приложение скачивается на официальном сайте TP-Link.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
tp link он и есть tp link. маршрутизация, виртуальные серверы, свой ddns... полный фарш. только симка нужна для роутеров. операторов не проведешь.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Валерий З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло за сутки, коробка целая и запечатана в заводскую пленку. Покупал для дачи, работает отлично, подключение затруднений не вызвало, симка Т-2. Участок 6 соток, в самом дальнем углу -1 деление Wi-fi.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер супер. Вставил симку теле 2 с тарифом для модема напрямую в роутер(нано сим). С ноутбука, через wi fi, зашёл в настройки модема. Пару минут настроек и готово. Очень доволен. Квартира 65 квадратов, покрытие хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый Поставил для тв в лен области работает шикарно Оригинальная коробка, жаль печати нет о гарантии.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Инна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Подключили на сим. замечательно работает
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Леонид Л.

Достоинства:


Комментарий:
заработал сразу отправляю сообщение по вай фай все отлично
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Дарья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая и понятная настройка. Интернет раздает хорошо



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Маршрутизатор, инструкция
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
154 х 114 х 36 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер, 2.4 ГГц, стандарт Wi-Fi: 802.11n, максимальная скорость: 300 Мбит/с, 2xLAN 100 Мбит/сек
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Виталий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер понравился. Намного лучше чем был до этого.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично свои функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный роутер за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Шашев В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Раздача по кирпичному дому 8x12 и возле дома. Все члены семьи довольны.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Айслу И.

Достоинства:


Комментарий:
теперь бабушка с интернетом.очень довольны покупкой
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Зинаида Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все целое, хорошо упаковано, но пока ещё не установили, после приобретения сим карты посмотрим как работает
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
покупала на подарок! Доставка на день раньше.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел за два дня. Брал на дачу так как интернет от сим карты. Подключение заняло 2 минуты, вставил сим карту и ввел пароль с обратной стороны роутера и все, интернет заработал.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. На даче 5 соток из дома ловит в любой точке
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, толстые стены особо не берёт
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро подключили, быстро заработал. Симку вставили. Отлично. Можно на стену повесить. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Берем уже не первый! Нам нравится! Советую!
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
вставил сим-карту все работает отлично инет не вылетает работает стабильно
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, заказываю эту модель часто.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте! товар работает неделю без нариканий. Живём в частном доме, дом находится в низине. С настройкой проблем не было . Вставили сим карту, включили в розетку и тут же пошла раздача интернета.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подключение элементарное, сигнал нормальный, а там время покажет (не все роутеры надежны, увы)
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер, фирма надёжная, стоит своих денег.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка вовремя, подключили сим-карту , всё работает отлично! Пользуемся в деревне
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, поставили Yota симку, ловит пока хорошо
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. За 2 недели использования нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер.вставил симку и все заработало.ловит отлично.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Кондаков С.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, поставил в саду
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Devil\'D

Достоинства:


Комментарий:
всё работает. будем тестить
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Сергей Чистяков

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, пришел очень быстро! Рекомендую! PS. Сим-карта теле2 для модемов заработала сразу, без доп- настроек.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Установил за городом. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная штука,работает отлично рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Не ожидала такого прекрасного результата от использования. Вставили симку с тарифом для роутеров , соединили с телевизором и всё заработало. Даже Ютуб - без всяких впн и танцами с бубном! Иногда чуть коротко подвисает, но не критично. И по сравнению с тем, что было - просто чудо Новогоднее. Дополняю - через несколько дней Ютуб опять начал зависать. Помогла перезагрузка и обновление роутера через мобильное приложение. Приложение скачивается на официальном сайте TP-Link.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
tp link он и есть tp link. маршрутизация, виртуальные серверы, свой ddns... полный фарш. только симка нужна для роутеров. операторов не проведешь.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Валерий З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло за сутки, коробка целая и запечатана в заводскую пленку. Покупал для дачи, работает отлично, подключение затруднений не вызвало, симка Т-2. Участок 6 соток, в самом дальнем углу -1 деление Wi-fi.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер супер. Вставил симку теле 2 с тарифом для модема напрямую в роутер(нано сим). С ноутбука, через wi fi, зашёл в настройки модема. Пару минут настроек и готово. Очень доволен. Квартира 65 квадратов, покрытие хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый Поставил для тв в лен области работает шикарно Оригинальная коробка, жаль печати нет о гарантии.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Инна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Подключили на сим. замечательно работает
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Леонид Л.

Достоинства:


Комментарий:
заработал сразу отправляю сообщение по вай фай все отлично
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Дарья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая и понятная настройка. Интернет раздает хорошо


Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR100 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...