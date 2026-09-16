Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD
Huawei представляет компактный и функциональный Wi-Fi роутер в белом цвете, который станет стильным и незаметным решением для дома или небольшого офиса. Благодаря поддержке однодиапазонной частоты 2.4 ГГц вы получаете стабильное покрытие на скорости до 300 Мбит/с, что отлично подойдёт для серфинга, просмотра видео и общения онлайн. Встроенная поддержка SIM карты позволяет использовать 3G/4G/5G — оставайтесь на связи даже без проводного интернета. Одна внешняя антенна обеспечивает уверенный приём сигнала, а наличие по одному WAN- и LAN-порту делает подключение быстрым и удобным. Проводное соединение выдаёт до 1000 Мбит/с — идеально для ресурсоёмких задач и быстрой передачи данных. Поддержка IPv6 делает устройство современным и готовым к технологиям будущего. Роутер может работать как в режиме маршрутизатора, так и точки доступа. Высокий уровень безопасности с WPA2 и WPA3 защитит вашу сеть. Huawei заботится о простоте, скорости и безопасности каждого подключения.
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Теги товара: Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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