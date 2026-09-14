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Wi-Fi роутер Tenda V15 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Tenda V15

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Wi-Fi роутер Tenda V15 - фото 1
Wi-Fi роутер Tenda V15 - фото 2
Wi-Fi роутер Tenda V15 - фото 3
Wi-Fi роутер Tenda V15 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Tenda V15 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Tenda V15 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Tenda V15 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Tenda V15 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737690
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
1
Сетевые протоколы и функции
IPSec, L2TP, PPTP, UPnP
Комплектация
роутер, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220x59x142
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х7
Вес, г.
850

Описание товара Wi-Fi роутер Tenda V15

Представляем универсальный маршрутизатор Tenda V15, который станет центральным узлом вашей домашней цифровой жизни. Это устройство нового поколения поддерживает современный стандарт Wi-Fi 6, что открывает возможности для стабильного и высокоскоростного беспроводного подключения множества устройств одновременно. Суммарная скорость беспроводной сети достигает впечатляющих 1501 Мбит/с, что обеспечивает комфортную работу в интернете, просмотр видео в высоком разрешении и участие в онлайн-играх без задержек. Маршрутизатор работает в двух частотных диапазонах одновременно: 2,4 ГГц со скоростью до 300 Мбит/с для надежного покрытия на больших расстояниях и 5 ГГц со скоростью до 1201 Мбит/с для задач, требующих максимальной скорости. Четыре внешние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi, совместно с технологией формирования направленного сигнала, гарантируют уверенный прием даже в удаленных уголках вашей квартиры или дома. Поддержка технологии MU-MIMO позволяет эффективно распределять трафик между несколькими устройствами, устраняя эффект очереди и повышая общую производительность сети.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda V15




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
1
Сетевые протоколы и функции
IPSec, L2TP, PPTP, UPnP
Комплектация
роутер, документация, упаковка
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220x59x142
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем универсальный маршрутизатор Tenda V15, который станет центральным узлом вашей домашней цифровой жизни. Это устройство нового поколения поддерживает современный стандарт Wi-Fi 6, что открывает возможности для стабильного и высокоскоростного беспроводного подключения множества устройств одновременно. Суммарная скорость беспроводной сети достигает впечатляющих 1501 Мбит/с, что обеспечивает комфортную работу в интернете, просмотр видео в высоком разрешении и участие в онлайн-играх без задержек. Маршрутизатор работает в двух частотных диапазонах одновременно: 2,4 ГГц со скоростью до 300 Мбит/с для надежного покрытия на больших расстояниях и 5 ГГц со скоростью до 1201 Мбит/с для задач, требующих максимальной скорости. Четыре внешние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi, совместно с технологией формирования направленного сигнала, гарантируют уверенный прием даже в удаленных уголках вашей квартиры или дома. Поддержка технологии MU-MIMO позволяет эффективно распределять трафик между несколькими устройствами, устраняя эффект очереди и повышая общую производительность сети.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
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Отзывы


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