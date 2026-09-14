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Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530

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Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530 - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530 - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530 - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530 - фото 4
Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530 - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530 - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530 - фото 3
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530 - фото 4
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737821
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
дистанционное
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер, режим моста
Комплектация
роутер, маршрутизатор, документация, адаптер питания, Ethernet кабель, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
255x55x255
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х5
Вес, г.
760

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530

Wi-Fi роутер ASUS RT-AX1800U оснащен 4 внешними несъемными антеннами. Они гарантируют широкую зону покрытия даже при высоком уровне радиопомех. Роутер служит для организации беспроводного доступа к Интернету в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Количество портов LAN – 3. Они необходимы для проводного подключения компьютеров, телевизоров и других устройств. Мобильное интернет-соединение можно создать с помощью USB-модема. Возможные режимы работы модели – маршрутизатор, мост, репитер и точка доступа. Wi-Fi роутер ASUS RT-AX1800U обеспечивает скорость передачи данных на частоте 2.4 ГГц до 574 Мбит/с. Соответствующий показатель для 5-гигагерцового диапазона – 1201 Мбит/с. Роутер поддерживает мобильное приложение ASUS Router и голосовой помощник Alexa. В устройстве реализованы основные функции безопасности – межсетевой экран, родительский контроль, демилитаризованная зона, гостевая сеть, NAT и фильтрация трафика. Роутер рассчитан на установку внутри помещений. В комплектацию модели входят адаптер питания и патч-корд.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
дистанционное
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер, режим моста
Комплектация
роутер, маршрутизатор, документация, адаптер питания, Ethernet кабель, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
255x55x255
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер ASUS RT-AX1800U оснащен 4 внешними несъемными антеннами. Они гарантируют широкую зону покрытия даже при высоком уровне радиопомех. Роутер служит для организации беспроводного доступа к Интернету в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Количество портов LAN – 3. Они необходимы для проводного подключения компьютеров, телевизоров и других устройств. Мобильное интернет-соединение можно создать с помощью USB-модема. Возможные режимы работы модели – маршрутизатор, мост, репитер и точка доступа. Wi-Fi роутер ASUS RT-AX1800U обеспечивает скорость передачи данных на частоте 2.4 ГГц до 574 Мбит/с. Соответствующий показатель для 5-гигагерцового диапазона – 1201 Мбит/с. Роутер поддерживает мобильное приложение ASUS Router и голосовой помощник Alexa. В устройстве реализованы основные функции безопасности – межсетевой экран, родительский контроль, демилитаризованная зона, гостевая сеть, NAT и фильтрация трафика. Роутер рассчитан на установку внутри помещений. В комплектацию модели входят адаптер питания и патч-корд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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