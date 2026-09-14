Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530
Wi-Fi роутер ASUS RT-AX1800U оснащен 4 внешними несъемными антеннами. Они гарантируют широкую зону покрытия даже при высоком уровне радиопомех. Роутер служит для организации беспроводного доступа к Интернету в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Количество портов LAN – 3. Они необходимы для проводного подключения компьютеров, телевизоров и других устройств. Мобильное интернет-соединение можно создать с помощью USB-модема. Возможные режимы работы модели – маршрутизатор, мост, репитер и точка доступа. Wi-Fi роутер ASUS RT-AX1800U обеспечивает скорость передачи данных на частоте 2.4 ГГц до 574 Мбит/с. Соответствующий показатель для 5-гигагерцового диапазона – 1201 Мбит/с. Роутер поддерживает мобильное приложение ASUS Router и голосовой помощник Alexa. В устройстве реализованы основные функции безопасности – межсетевой экран, родительский контроль, демилитаризованная зона, гостевая сеть, NAT и фильтрация трафика. Роутер рассчитан на установку внутри помещений. В комплектацию модели входят адаптер питания и патч-корд.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MR80X AX3000
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B320-323 51060JWD
-
В наличииЦена 4 700 руб. 7 420 руб.1175 руб. в СплитWi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MT115
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитWi-Fi роутер Asus RT-AX53U
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB750R2 белый
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый
-
В наличииЦена 5 380 руб. 7 060 руб.1345 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX53
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитWi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS 90IG06P0-MO3530