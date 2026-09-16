Wi-Fi роутер Netcraze Extra (NC-1714)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
В наличии
Код товара: 737739
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
UDP, DDNS, UPnP, DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
нет
Комплектация
устройство, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
159x110x29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х5
Вес, г.
300
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Extra (NC-1714)
Маршрутизатор Netcraze Extra NC-1714 объединяет двухдиапазонный Wi-Fi 5 класса AC1200, 4-портовый Smart-коммутатор и порт USB 2.0 для подключения внешних модемов LTE/4G. Благодаря поддержке различных источников интернета универсально подходит для домашних и офисных условий, как в плотной городской застройке, так и за городом. Операционная система предлагает приоритизацию и резервирование подключений, роль шлюза-контроллера Mesh Wi-Fi-системы.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
UDP, DDNS, UPnP, DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
нет
Комплектация
устройство, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
159x110x29
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор Netcraze Extra NC-1714 объединяет двухдиапазонный Wi-Fi 5 класса AC1200, 4-портовый Smart-коммутатор и порт USB 2.0 для подключения внешних модемов LTE/4G. Благодаря поддержке различных источников интернета универсально подходит для домашних и офисных условий, как в плотной городской застройке, так и за городом. Операционная система предлагает приоритизацию и резервирование подключений, роль шлюза-контроллера Mesh Wi-Fi-системы.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi роутер Netcraze Extra (NC-1714) - по цене 4380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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