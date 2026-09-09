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Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2

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Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 - фото 1
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 - фото 2
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 - фото 3
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 - фото 4
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 - фото 5
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 - фото 6
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 - фото 7
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 - фото 8
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 - фото 9
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 - фото 10
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292920
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
IPSec, UPnP 1.0, DNS, DHCP
Поддержка MESH
да
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания х 2 шт., документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
90x90x90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х12
Вес, г.
740

Описание товара Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2

Система Nova оснащена реальной технологией Mesh , набор из блоков охватывает сильным сигналом Wi-Fi сети дома до 200 квадратных метров. MW3 создаёт единую сеть с одним именем и паролем. Поэтому можно спокойно перемещаться по всему дому во время общения в видеочате. MW3 гарантирует во всём доме отличное покрытие и стабильный, сильный Wi-Fi сигнал для 60 подключенных устройств одновременно!

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Tenda MW3-2




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
IPSec, UPnP 1.0, DNS, DHCP
Поддержка MESH
да
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания х 2 шт., документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
90x90x90 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Система Nova оснащена реальной технологией Mesh , набор из блоков охватывает сильным сигналом Wi-Fi сети дома до 200 квадратных метров. MW3 создаёт единую сеть с одним именем и паролем. Поэтому можно спокойно перемещаться по всему дому во время общения в видеочате. MW3 гарантирует во всём доме отличное покрытие и стабильный, сильный Wi-Fi сигнал для 60 подключенных устройств одновременно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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