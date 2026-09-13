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Wi-Fi роутер TENDA 4G07 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TENDA 4G07

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Wi-Fi роутер TENDA 4G07 - фото 1
Wi-Fi роутер TENDA 4G07 - фото 2
Wi-Fi роутер TENDA 4G07 - фото 3
Wi-Fi роутер TENDA 4G07 - фото 4
Wi-Fi роутер TENDA 4G07 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TENDA 4G07 - фото 1
  • Wi-Fi роутер TENDA 4G07 - фото 2
  • Wi-Fi роутер TENDA 4G07 - фото 3
  • Wi-Fi роутер TENDA 4G07 - фото 4
  • Wi-Fi роутер TENDA 4G07 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723542
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, усилитель
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
185x126x60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х6
Вес, г.
560

Описание товара Wi-Fi роутер TENDA 4G07

Роутер Tenda 4G07 подходит для организации скоростного доступа к Интернету везде, где есть доступ к сотовой сети. Устройство, в частности, может быть полезно владельцам загородных домов и людям, предпочитающим в летний период жить на даче. Маршрутизатор пригодится и в городе. Ничто не помешает вам использовать в качестве постоянного интернет-подключения кабельную линию. Роутер подключается к входящей интернет-линии по витой паре, с использованием порта WAN (который совмещен с одним из двух портов LAN). Один порт LAN при такой схеме соединения остается свободным и может быть, например, использован для кабельного подключения стационарного ПК или ноутбука. Постоянное использование мобильного интернет-соединения делает свободным оба порта LAN. При подключении к сотовой сети скорость приема информации ограничена 150 Мбит/с. Роутер Tenda 4G07 поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Возможно одновременное функционирование этих диапазонов. Максимальная скорость соединения по Wi-Fi составляет 1167 Мбит/с. Управление маршрутизатором осуществляется через несложный веб-интерфейс.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TENDA 4G07




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, усилитель
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
185x126x60
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер Tenda 4G07 подходит для организации скоростного доступа к Интернету везде, где есть доступ к сотовой сети. Устройство, в частности, может быть полезно владельцам загородных домов и людям, предпочитающим в летний период жить на даче. Маршрутизатор пригодится и в городе. Ничто не помешает вам использовать в качестве постоянного интернет-подключения кабельную линию. Роутер подключается к входящей интернет-линии по витой паре, с использованием порта WAN (который совмещен с одним из двух портов LAN). Один порт LAN при такой схеме соединения остается свободным и может быть, например, использован для кабельного подключения стационарного ПК или ноутбука. Постоянное использование мобильного интернет-соединения делает свободным оба порта LAN. При подключении к сотовой сети скорость приема информации ограничена 150 Мбит/с. Роутер Tenda 4G07 поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Возможно одновременное функционирование этих диапазонов. Максимальная скорость соединения по Wi-Fi составляет 1167 Мбит/с. Управление маршрутизатором осуществляется через несложный веб-интерфейс.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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