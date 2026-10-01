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Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK))

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Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 1
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 2
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 3
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 4
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 5
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 6
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 7
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 8
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 9
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 10
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 11
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 12
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 13
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 14
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
2
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 1
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 2
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 3
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 4
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 5
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 6
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 7
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 8
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 9
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 10
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 11
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 12
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 13
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 14
  • Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631214
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK))
4 470 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
88х 88 х88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х13
Вес, г.
680

Описание товара Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK))

MESH-комплект Mercusys Halo H30 (2-pack) работает в режимах маршрутизатора и точки доступа. 2 юнита и бесшовный роуминг гарантируют стабильный сигнал на большой территории без сбоев и торможения. Роутер поддерживает работу в 2 диапазонах для защиты от помех при одновременном подключении до 100 устройств. Вы можете использовать модуль Wi-Fi на 1 Гбит/сек или 2 LAN-порта по 100 Мбит/сек. Mercusys Halo H30 (2-pack) поддерживает быструю настройку и управление функционалом через Web-интерфейс или мобильное приложение MERCUSYS. За безопасную передачу данных и защиту от взломов отвечают NAT, SPI и межсетевой экран, наличие гостевой сети и родительского контроля. Технология Beamforming позволяет формировать направленный сигнал: в сторону ПК, ТВ и т. д. Механизм SPQ гарантирует загрузку приоритетного трафика в первую очередь.

Отзывы о товаре Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK))




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
88х 88 х88 мм
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект Mercusys Halo H30 (2-pack) работает в режимах маршрутизатора и точки доступа. 2 юнита и бесшовный роуминг гарантируют стабильный сигнал на большой территории без сбоев и торможения. Роутер поддерживает работу в 2 диапазонах для защиты от помех при одновременном подключении до 100 устройств. Вы можете использовать модуль Wi-Fi на 1 Гбит/сек или 2 LAN-порта по 100 Мбит/сек. Mercusys Halo H30 (2-pack) поддерживает быструю настройку и управление функционалом через Web-интерфейс или мобильное приложение MERCUSYS. За безопасную передачу данных и защиту от взломов отвечают NAT, SPI и межсетевой экран, наличие гостевой сети и родительского контроля. Технология Beamforming позволяет формировать направленный сигнал: в сторону ПК, ТВ и т. д. Механизм SPQ гарантирует загрузку приоритетного трафика в первую очередь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK)) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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