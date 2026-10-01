Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK))
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Характеристики
Описание товара Mesh Wi-Fi система MERCUSYS AC1200 (HALO H30(2-PACK))
MESH-комплект Mercusys Halo H30 (2-pack) работает в режимах маршрутизатора и точки доступа. 2 юнита и бесшовный роуминг гарантируют стабильный сигнал на большой территории без сбоев и торможения. Роутер поддерживает работу в 2 диапазонах для защиты от помех при одновременном подключении до 100 устройств. Вы можете использовать модуль Wi-Fi на 1 Гбит/сек или 2 LAN-порта по 100 Мбит/сек. Mercusys Halo H30 (2-pack) поддерживает быструю настройку и управление функционалом через Web-интерфейс или мобильное приложение MERCUSYS. За безопасную передачу данных и защиту от взломов отвечают NAT, SPI и межсетевой экран, наличие гостевой сети и родительского контроля. Технология Beamforming позволяет формировать направленный сигнал: в сторону ПК, ТВ и т. д. Механизм SPQ гарантирует загрузку приоритетного трафика в первую очередь.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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