Маршрутизатор MikroTik RB750R2 белый
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB750R2 белый
Роутер (маршрутизатор) MikroTik hEX lite RB750R2 с 5х10/100 Мбит/с портами, с поддержкой Auto-MDI/X. Оснащен мощным сетевым процессором QCA9531-BL3A-R - 850MHz, и установлено 64MB DDR RAM. На корпусе расположен разъем для подключения блока питания, кнопка перезагрузки, индикаторы активности и питания. Маршрутизатор маленького размера, будет хорошо смотреться в любом месте дома или офиса, анкерные отверстия под настенный монтаж предусмотрены, установить можно практически в любом положении. Идеальное решение для дома или небольшой организации с целью объединения в одну локальную сеть удаленных офисов и филиалов. Входной интерфейс - 10/100BASE-TX (5 портов). Поддержка WPS. Защита от атак Denial-of-service (DoS). Межсетевой экран (FireWall). Поддержка QoS. Поддержка динамического DNS. Поддержка UPnP. Поддержка VPN. DHCP-сервер. Один порт WAN. Особенности: 5x Ethernet, Small plastic case, Most affordable MPLS router, RouterOS L4. Предназначено для установки в помещениях.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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