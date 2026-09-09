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Маршрутизатор MikroTik RB750R2 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik RB750R2 белый

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Маршрутизатор MikroTik RB750R2 белый - фото 1
Маршрутизатор MikroTik RB750R2 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik RB750R2 белый - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik RB750R2 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257214
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
PPPoE, L2TP, PPTP, SSTP
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Функции VPN
да
Комплектация
инструкция; блок питания; роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Латвия
Размеры в упаковке, см
20х13х6
Вес, г.
270

Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB750R2 белый

Роутер (маршрутизатор) MikroTik hEX lite RB750R2 с 5х10/100 Мбит/с портами, с поддержкой Auto-MDI/X. Оснащен мощным сетевым процессором QCA9531-BL3A-R - 850MHz, и установлено 64MB DDR RAM. На корпусе расположен разъем для подключения блока питания, кнопка перезагрузки, индикаторы активности и питания. Маршрутизатор маленького размера, будет хорошо смотреться в любом месте дома или офиса, анкерные отверстия под настенный монтаж предусмотрены, установить можно практически в любом положении. Идеальное решение для дома или небольшой организации с целью объединения в одну локальную сеть удаленных офисов и филиалов. Входной интерфейс - 10/100BASE-TX (5 портов). Поддержка WPS. Защита от атак Denial-of-service (DoS). Межсетевой экран (FireWall). Поддержка QoS. Поддержка динамического DNS. Поддержка UPnP. Поддержка VPN. DHCP-сервер. Один порт WAN. Особенности: 5x Ethernet, Small plastic case, Most affordable MPLS router, RouterOS L4. Предназначено для установки в помещениях.

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RB750R2 белый




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
PPPoE, L2TP, PPTP, SSTP
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Функции VPN
да
Комплектация
инструкция; блок питания; роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Развернуть
Страна производитель
Латвия
Описание
Роутер (маршрутизатор) MikroTik hEX lite RB750R2 с 5х10/100 Мбит/с портами, с поддержкой Auto-MDI/X. Оснащен мощным сетевым процессором QCA9531-BL3A-R - 850MHz, и установлено 64MB DDR RAM. На корпусе расположен разъем для подключения блока питания, кнопка перезагрузки, индикаторы активности и питания. Маршрутизатор маленького размера, будет хорошо смотреться в любом месте дома или офиса, анкерные отверстия под настенный монтаж предусмотрены, установить можно практически в любом положении. Идеальное решение для дома или небольшой организации с целью объединения в одну локальную сеть удаленных офисов и филиалов. Входной интерфейс - 10/100BASE-TX (5 портов). Поддержка WPS. Защита от атак Denial-of-service (DoS). Межсетевой экран (FireWall). Поддержка QoS. Поддержка динамического DNS. Поддержка UPnP. Поддержка VPN. DHCP-сервер. Один порт WAN. Особенности: 5x Ethernet, Small plastic case, Most affordable MPLS router, RouterOS L4. Предназначено для установки в помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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