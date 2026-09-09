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Wi-Fi роутер Netis N4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netis N4

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Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 2
Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 3
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Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 6
Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 7
Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 8
Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 9
Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 10
Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netis N4 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netis N4
4 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP-сервер; поддержка VPN; поддержка DDNS; поддержка DMZ
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
118x86x22 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х7
Вес, кг.
5.5

Описание товара Wi-Fi роутер Netis N4

Wi-Fi роутер, 2.4/5 ГГц, стандарт Wi-Fi: 802.11ac, максимальная скорость: 1167 Мбит/с, 2xLAN 100 Мбит/сек

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis N4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP-сервер; поддержка VPN; поддержка DDNS; поддержка DMZ
Развернуть
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
118x86x22 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер, 2.4/5 ГГц, стандарт Wi-Fi: 802.11ac, максимальная скорость: 1167 Мбит/с, 2xLAN 100 Мбит/сек
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Netis N4 - данный товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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