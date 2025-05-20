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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый

22 Отзывы
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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый - фото 2
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый - фото 3
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый - фото 4
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 188982
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый
1 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
SPI, демилитаризованная зона (DMZ), фильтрация MAC-адресов, NAT, фильтрация IP-адресов
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х8
Вес, г.
590

Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый

Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR840N; Вид: беспроводной маршрутизатор; Стандарты беспроводной связи: 802.11n, 802.11g, 802.11b; Макс. скорость беспроводной связи: 300 Mbps; Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK; LAN-порты: 4; WAN-порты: 1

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
ANDREY S.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя.Все упаковано хорошо.Поставили работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Анатолий И.

Достоинства:


Комментарий:
пришел за один день, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер , работает как WiFi мост
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Андрей Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. У меня такой же работает уже лет семь. Подключение элементарное. 100 мегабит выдаёт. Купил второй для подарка. Доставка в "Ситилинк" моментальная.:)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер.подключили.работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер ,до этого пользовался Xiaomi C4 , в сравнении с ним небо и земля.Тянет ноут и 2 телефона одномоментно. Однокомнатную квартиру 65 квадратов покрывает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, заказывал лет 10 аналогичный, поэтому решил заказать сново в другой дом
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, понятная инструкция. Не сразу подключился. В целом, за свои деньги оправдывает ожидание.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
ANDREY S.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро. Все идеально упаковано
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Раздача хорошая, сигнал стабильный, подключил и настроил за 5 минут! За такую цену - огонь!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
ivan p.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает и по кабелю и вай фай, Есть инструкция на русском языке бледная. В настройках с завода прописан пароль и дублирован на наклейку внизу корпуса. Пароль можно поменять при желании.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер за свою стоимость! Компактный, с быстрой настройкой, долговечный и надежный (покупала такой же 8 лет назад, ни разу не ломался, отдала родителям, работает до сих пор). Раздает стабильный интернет на несколько устройств как на площади стандартной однушки, так и в просторном доме. Рекомендую товар и продавца
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Станислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без перебоев в отличии от провайдера билайн. В полном объеме качество оценить сложно так как провайдер подводит. Аппарат работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер,стоит своих дс
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер! Довольна покупкой! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
установи вторым роутером для усилния вай фай все работает
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
качество как всегда на высоте. не первый роутер этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер! Получила не вскрытую коробку с роутером в плёнке, вскрыла, подключила к сети и интернету, подключилась на телефоне через QRкод с обратной стороны роутера. Wi-Fi старого роутера TP-Link Dir300 стал часто отваливаться, решила поменять. Скорость Wi-Fi по тестам выше у нового в 3 раза. Для телевизора, ноутбука (без навороченных игр), планшета и двух телефонов вполне достаточно. Проверила и у лифта через три стены телефон сигнал ловит.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уже установили, хороший роутер, работает отлично. Единственный минус, на коробке и в инструкции нет ни слова на русском языке.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился роутер. Легкий, компактный, стильный, со своей функцией справляется.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Борис

Достоинства:


Комментарий:
Второй роутер этой фирмы в нашей семье. Первый работает как "Калашников", безотказно 9 лет. С приобретением квартиры для дочери, не задумываясь взяли этот роутер!
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Верисокин Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Классный роутер. Это уже третий, который для семьи беру. Отличный интернет на компе, ноутбуке, колонке, тв и нескольких телефонах.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
SPI, демилитаризованная зона (DMZ), фильтрация MAC-адресов, NAT, фильтрация IP-адресов
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR840N; Вид: беспроводной маршрутизатор; Стандарты беспроводной связи: 802.11n, 802.11g, 802.11b; Макс. скорость беспроводной связи: 300 Mbps; Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK; LAN-порты: 4; WAN-порты: 1
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
ANDREY S.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя.Все упаковано хорошо.Поставили работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Анатолий И.

Достоинства:


Комментарий:
пришел за один день, работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер , работает как WiFi мост
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Андрей Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. У меня такой же работает уже лет семь. Подключение элементарное. 100 мегабит выдаёт. Купил второй для подарка. Доставка в "Ситилинк" моментальная.:)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер.подключили.работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер ,до этого пользовался Xiaomi C4 , в сравнении с ним небо и земля.Тянет ноут и 2 телефона одномоментно. Однокомнатную квартиру 65 квадратов покрывает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер, заказывал лет 10 аналогичный, поэтому решил заказать сново в другой дом
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, понятная инструкция. Не сразу подключился. В целом, за свои деньги оправдывает ожидание.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
ANDREY S.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро. Все идеально упаковано
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Раздача хорошая, сигнал стабильный, подключил и настроил за 5 минут! За такую цену - огонь!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
ivan p.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает и по кабелю и вай фай, Есть инструкция на русском языке бледная. В настройках с завода прописан пароль и дублирован на наклейку внизу корпуса. Пароль можно поменять при желании.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер за свою стоимость! Компактный, с быстрой настройкой, долговечный и надежный (покупала такой же 8 лет назад, ни разу не ломался, отдала родителям, работает до сих пор). Раздает стабильный интернет на несколько устройств как на площади стандартной однушки, так и в просторном доме. Рекомендую товар и продавца
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Станислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без перебоев в отличии от провайдера билайн. В полном объеме качество оценить сложно так как провайдер подводит. Аппарат работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер,стоит своих дс
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер! Довольна покупкой! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
установи вторым роутером для усилния вай фай все работает
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
качество как всегда на высоте. не первый роутер этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер! Получила не вскрытую коробку с роутером в плёнке, вскрыла, подключила к сети и интернету, подключилась на телефоне через QRкод с обратной стороны роутера. Wi-Fi старого роутера TP-Link Dir300 стал часто отваливаться, решила поменять. Скорость Wi-Fi по тестам выше у нового в 3 раза. Для телевизора, ноутбука (без навороченных игр), планшета и двух телефонов вполне достаточно. Проверила и у лифта через три стены телефон сигнал ловит.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уже установили, хороший роутер, работает отлично. Единственный минус, на коробке и в инструкции нет ни слова на русском языке.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился роутер. Легкий, компактный, стильный, со своей функцией справляется.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Борис

Достоинства:


Комментарий:
Второй роутер этой фирмы в нашей семье. Первый работает как "Калашников", безотказно 9 лет. С приобретением квартиры для дочери, не задумываясь взяли этот роутер!
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Верисокин Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Классный роутер. Это уже третий, который для семьи беру. Отличный интернет на компе, ноутбуке, колонке, тв и нескольких телефонах.


Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N белый - данный товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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