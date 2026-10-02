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Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый

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Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 5
Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 6
Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 7
Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 8
Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 9
Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 6
  • Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 7
  • Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 8
  • Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 9
  • Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407899
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый
1 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
114 х 94 х 26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х9
Вес, г.
690

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый

Порты Ethernet1 порт WAN 10/100 Мбит/с2 порта LAN 10/100 Мбит/сКнопкиReset/WPS (Сброс настроек/WPS)Внешний источник питания9 В / 0,85 АРазмеры (Ш х Д х В)114 ? 94 ? 26 ммТип антенны4 фиксированные всенаправленные антенны 5 дБиСтандарты беспроводной связиIEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГцДиапазон частот (приём и передача)2,4 ГГц, 5 ГГцСкорость передачиДо 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 867 Мбит/с на 5 ГГцМощность передатчика< 20 дБм или < 100 мВтЧувствительность (приём)11g 6 Мбит/с: –96 дБм11g 54 Мбит/с: –78 дБм11n HT40 MCS7: –74 дБм11n HT20 MCS7: –71 дБм11a 6 Мбит/с: –97 дБм11a 54 Мбит/с: –79 дБм11ac VHT20 MCS8: –74 дБм11ac VHT40 MCS9: –70 дБм11ac VHT80 MCS9: –65 дБмФункции беспроводной сетиВключение/выключение беспроводного вещания, WMMЗащита беспроводной сетиWEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
114 х 94 х 26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Порты Ethernet1 порт WAN 10/100 Мбит/с2 порта LAN 10/100 Мбит/сКнопкиReset/WPS (Сброс настроек/WPS)Внешний источник питания9 В / 0,85 АРазмеры (Ш х Д х В)114 ? 94 ? 26 ммТип антенны4 фиксированные всенаправленные антенны 5 дБиСтандарты беспроводной связиIEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГцДиапазон частот (приём и передача)2,4 ГГц, 5 ГГцСкорость передачиДо 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 867 Мбит/с на 5 ГГцМощность передатчика< 20 дБм или < 100 мВтЧувствительность (приём)11g 6 Мбит/с: –96 дБм11g 54 Мбит/с: –78 дБм11n HT40 MCS7: –74 дБм11n HT20 MCS7: –71 дБм11a 6 Мбит/с: –97 дБм11a 54 Мбит/с: –79 дБм11ac VHT20 MCS8: –74 дБм11ac VHT40 MCS9: –70 дБм11ac VHT80 MCS9: –65 дБмФункции беспроводной сетиВключение/выключение беспроводного вещания, WMMЗащита беспроводной сетиWEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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