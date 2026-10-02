Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый
Порты Ethernet1 порт WAN 10/100 Мбит/с2 порта LAN 10/100 Мбит/сКнопкиReset/WPS (Сброс настроек/WPS)Внешний источник питания9 В / 0,85 АРазмеры (Ш х Д х В)114 ? 94 ? 26 ммТип антенны4 фиксированные всенаправленные антенны 5 дБиСтандарты беспроводной связиIEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГцДиапазон частот (приём и передача)2,4 ГГц, 5 ГГцСкорость передачиДо 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 867 Мбит/с на 5 ГГцМощность передатчика< 20 дБм или < 100 мВтЧувствительность (приём)11g 6 Мбит/с: –96 дБм11g 54 Мбит/с: –78 дБм11n HT40 MCS7: –74 дБм11n HT20 MCS7: –71 дБм11a 6 Мбит/с: –97 дБм11a 54 Мбит/с: –79 дБм11ac VHT20 MCS8: –74 дБм11ac VHT40 MCS9: –70 дБм11ac VHT80 MCS9: –65 дБмФункции беспроводной сетиВключение/выключение беспроводного вещания, WMMЗащита беспроводной сетиWEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Starter (NC-1121)
-
В наличииЦена 1 660 руб. 1 740 руб.415 руб. в СплитWi-Fi роутер Tenda AC5
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A
-
В наличииЦена 1 780 руб.445 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Start (NC-1112)
-
В наличииЦена 1 780 руб.445 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link TL-WR802N
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитWi-Fi роутер Tenda AC6
-
В наличииЦена 1 880 руб. 2 000 руб.470 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer C24 белый
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys AC12 черный
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитWi-Fi роутер ASUS RT-N12E
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитМаршрутизатор Tenda AC10
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys AC10 белый