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Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF

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Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 1
Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 2
Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 3
Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 4
Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 5
Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 6
Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 7
Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 8
Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 2
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 3
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 4
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 5
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 6
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 7
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 8
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736786
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF
1 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер HUAWEI модель WS5203, адаптер питания, сетевой кабель, краткое руководство пользователя и инструкции по технике безопасности.
Габариты, мм
205x36.8x120мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
570

Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF

HUAWEI WiFi AX1 оснащен диапазонами 5 ГГц и 2,4 ГГц, которые работают одновременно, и автоматически переключает устройства между диапазонами 5 ГГц и 2,4 ГГц, чтобы обеспечить им оптимальное соединение в любое время. Частота 5 ГГц идеально подходит для высокоскоростных игр и потоковой передачи, в то время как частота 2,4 ГГц обеспечивает более широкий охват. HUAWEI WiFi AX1 оснащен четырьмя гигабитными портами Ethernet, каждый из которых поддерживает автоматическую адаптацию к WAN/LAN, что избавляет вас от необходимости различать их и упрощает установку широкополосного доступа.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер HUAWEI модель WS5203, адаптер питания, сетевой кабель, краткое руководство пользователя и инструкции по технике безопасности.
Габариты, мм
205x36.8x120мм
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI WiFi AX1 оснащен диапазонами 5 ГГц и 2,4 ГГц, которые работают одновременно, и автоматически переключает устройства между диапазонами 5 ГГц и 2,4 ГГц, чтобы обеспечить им оптимальное соединение в любое время. Частота 5 ГГц идеально подходит для высокоскоростных игр и потоковой передачи, в то время как частота 2,4 ГГц обеспечивает более широкий охват. HUAWEI WiFi AX1 оснащен четырьмя гигабитными портами Ethernet, каждый из которых поддерживает автоматическую адаптацию к WAN/LAN, что избавляет вас от необходимости различать их и упрощает установку широкополосного доступа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер HUAWEI WS5203-23 53030CTF - по цене 1830 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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