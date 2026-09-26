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Wi-Fi роутер Mercusys MW300D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Mercusys MW300D

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Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 5
Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 6
Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 5
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 6
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW300D - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408095
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
N300 Wi-Fi роутер с ADSL2+ модемом (MW300D). Адаптер питания. Руководство по быстрой настройке. Телефонный кабель RJ-11. Кабель Ethernet RJ-45. Внешний DSL-сплиттер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
114 х 94 х 26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
340

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MW300D

Роутер ADSL2+ Mercusys MW300D — компактное, но очень полезное сетевое устройство. Модель способна обеспечить интернет-доступ для большого количества пользователей. В качестве входящего интернет-канала роутер использует линию ADSL. Поддерживаемое поколение ADSL — ADSL2+.Роутер ADSL2+ Mercusys MW300D подходит для организации как проводного, так и беспроводного подключения. Вещание по Wi-Fi осуществляется в диапазоне 2.4 ГГц. Внешние несъемные антенны обеспечивают коэффициент усиления 3 дБи. Максимальная скорость соединения по Wi-Fi — 300 Мбит/с. Помимо беспроводного соединения, роутер гарантирует возможность кабельного подключения. Можно будет задействовать три 100-мегабитных порта.Для управления роутером используется веб-интерфейс. Устройство рассчитано на настольное размещение и настенный монтаж (в последнем случае используются 2 точки крепления). Модель подключается к сети с помощью внешнего адаптера питания. Помимо блока питания, в комплект поставки роутера входят документация, патч-корд, 2 телефонных кабеля и ADSL-сплиттер. Цвет корпуса устройства — белый.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MW300D




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
N300 Wi-Fi роутер с ADSL2+ модемом (MW300D). Адаптер питания. Руководство по быстрой настройке. Телефонный кабель RJ-11. Кабель Ethernet RJ-45. Внешний DSL-сплиттер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
114 х 94 х 26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер ADSL2+ Mercusys MW300D — компактное, но очень полезное сетевое устройство. Модель способна обеспечить интернет-доступ для большого количества пользователей. В качестве входящего интернет-канала роутер использует линию ADSL. Поддерживаемое поколение ADSL — ADSL2+.Роутер ADSL2+ Mercusys MW300D подходит для организации как проводного, так и беспроводного подключения. Вещание по Wi-Fi осуществляется в диапазоне 2.4 ГГц. Внешние несъемные антенны обеспечивают коэффициент усиления 3 дБи. Максимальная скорость соединения по Wi-Fi — 300 Мбит/с. Помимо беспроводного соединения, роутер гарантирует возможность кабельного подключения. Можно будет задействовать три 100-мегабитных порта.Для управления роутером используется веб-интерфейс. Устройство рассчитано на настольное размещение и настенный монтаж (в последнем случае используются 2 точки крепления). Модель подключается к сети с помощью внешнего адаптера питания. Помимо блока питания, в комплект поставки роутера входят документация, патч-корд, 2 телефонных кабеля и ADSL-сплиттер. Цвет корпуса устройства — белый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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