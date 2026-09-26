Wi-Fi роутер Mercusys MW300D
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MW300D
Роутер ADSL2+ Mercusys MW300D — компактное, но очень полезное сетевое устройство. Модель способна обеспечить интернет-доступ для большого количества пользователей. В качестве входящего интернет-канала роутер использует линию ADSL. Поддерживаемое поколение ADSL — ADSL2+.Роутер ADSL2+ Mercusys MW300D подходит для организации как проводного, так и беспроводного подключения. Вещание по Wi-Fi осуществляется в диапазоне 2.4 ГГц. Внешние несъемные антенны обеспечивают коэффициент усиления 3 дБи. Максимальная скорость соединения по Wi-Fi — 300 Мбит/с. Помимо беспроводного соединения, роутер гарантирует возможность кабельного подключения. Можно будет задействовать три 100-мегабитных порта.Для управления роутером используется веб-интерфейс. Устройство рассчитано на настольное размещение и настенный монтаж (в последнем случае используются 2 точки крепления). Модель подключается к сети с помощью внешнего адаптера питания. Помимо блока питания, в комплект поставки роутера входят документация, патч-корд, 2 телефонных кабеля и ADSL-сплиттер. Цвет корпуса устройства — белый.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys AC12 черный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитМаршрутизатор Tenda AC10
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MR30G
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DSL-2640U/R1A черный
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis NC63
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитWi-Fi роутер Tenda TX2L PRO
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis N2 1200MBPS
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MW300D