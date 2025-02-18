Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
733 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб.
В наличии
Код товара: 193875
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 060 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
синий
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
733 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
700
Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор. Стандарты IEEE 802.11ac/a/b/g/n. 4 порта LAN 10/100/1000BASE-TX. Скорость беспроводного соединения до 733 Мбит/с. Частотный диапазон: 2.4/5 ГГц. 1 разъем USB 2.0 тип A. Две внешние всенаправленные антенны. Поддерживает механизм беспроводного шифрования WEP/WPA/WPA2 для защиты конфиденциальности в сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
синий
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
733 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор. Стандарты IEEE 802.11ac/a/b/g/n. 4 порта LAN 10/100/1000BASE-TX. Скорость беспроводного соединения до 733 Мбит/с. Частотный диапазон: 2.4/5 ГГц. 1 разъем USB 2.0 тип A. Две внешние всенаправленные антенны. Поддерживает механизм беспроводного шифрования WEP/WPA/WPA2 для защиты конфиденциальности в сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению со стареньким меркусис из ашана - пушка. 4к по вайфай тянет везде по квартире. 2 канала, оба рабочих.
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер,брали по совету,хороший диапазон,скорость,все нравиться,,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально.Проблем не обнаружено.
Купить Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - по цене 2060 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению со стареньким меркусис из ашана - пушка. 4к по вайфай тянет везде по квартире. 2 канала, оба рабочих.
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер,брали по совету,хороший диапазон,скорость,все нравиться,,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально.Проблем не обнаружено.