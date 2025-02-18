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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий

3 Отзывы
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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - фото 2
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - фото 3
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - фото 4
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - фото 5
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
733 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 193875
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий
2 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
синий
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
733 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
700

Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий

Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор. Стандарты IEEE 802.11ac/a/b/g/n. 4 порта LAN 10/100/1000BASE-TX. Скорость беспроводного соединения до 733 Мбит/с. Частотный диапазон: 2.4/5 ГГц. 1 разъем USB 2.0 тип A. Две внешние всенаправленные антенны. Поддерживает механизм беспроводного шифрования WEP/WPA/WPA2 для защиты конфиденциальности в сети.



Теги товара: TP-Link Archer

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий

Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению со стареньким меркусис из ашана - пушка. 4к по вайфай тянет везде по квартире. 2 канала, оба рабочих.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер,брали по совету,хороший диапазон,скорость,все нравиться,,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально.Проблем не обнаружено.



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
синий
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC750
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
733 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор. Стандарты IEEE 802.11ac/a/b/g/n. 4 порта LAN 10/100/1000BASE-TX. Скорость беспроводного соединения до 733 Мбит/с. Частотный диапазон: 2.4/5 ГГц. 1 разъем USB 2.0 тип A. Две внешние всенаправленные антенны. Поддерживает механизм беспроводного шифрования WEP/WPA/WPA2 для защиты конфиденциальности в сети.


Теги товара: TP-Link Archer
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению со стареньким меркусис из ашана - пушка. 4к по вайфай тянет везде по квартире. 2 канала, оба рабочих.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер,брали по совету,хороший диапазон,скорость,все нравиться,,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально.Проблем не обнаружено.


Купить Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C20 (2 антенны) синий - по цене 2060 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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