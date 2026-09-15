Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS
Wi-Fi-роутер NETIS N3 черного цвета способен выполнять функции маршрутизатора, репитера, точки доступа. Он оборудован 4 несъемными антеннами, расположенными снаружи, которые обеспечат стабильный сигнал во всех комнатах квартиры или дома. Кроме того, роутер работает в двух диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Максимальная скорость Wi-Fi-соединения достигает 1167 Мбит/с. Благодаря увеличенному объему оперативной памяти (128 МБ) к роутеру можно одновременно подключать до 60 устройств. Wi-Fi-роутер NETIS N3 также поддерживает проводное подключение через порты LAN (3 шт.), имеющих пропускную способность в 1000 Мбит/с. Для защиты передаваемых данных в роутере используются протоколы WPA-PSK, WPA2-PSK и фильтрация по IP-, MAC- и URL-адресам. Также есть встроенный межсетевой экран. Для управления и настройки всех функций роутера можно использовать удобный и понятный веб-интерфейс. Корпус роутера не нагревается даже при высокой нагрузке, что способствует его эффективной и длительной работе.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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