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Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS

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Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS - фото 1
Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS - фото 2
Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS - фото 3
Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS - фото 4
Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
  • Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 529907
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS
2 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Размеры в упаковке, м
2х0.28х0.03
Вес, г.
650

Описание товара Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS

Wi-Fi-роутер NETIS N3 черного цвета способен выполнять функции маршрутизатора, репитера, точки доступа. Он оборудован 4 несъемными антеннами, расположенными снаружи, которые обеспечат стабильный сигнал во всех комнатах квартиры или дома. Кроме того, роутер работает в двух диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Максимальная скорость Wi-Fi-соединения достигает 1167 Мбит/с. Благодаря увеличенному объему оперативной памяти (128 МБ) к роутеру можно одновременно подключать до 60 устройств. Wi-Fi-роутер NETIS N3 также поддерживает проводное подключение через порты LAN (3 шт.), имеющих пропускную способность в 1000 Мбит/с. Для защиты передаваемых данных в роутере используются протоколы WPA-PSK, WPA2-PSK и фильтрация по IP-, MAC- и URL-адресам. Также есть встроенный межсетевой экран. Для управления и настройки всех функций роутера можно использовать удобный и понятный веб-интерфейс. Корпус роутера не нагревается даже при высокой нагрузке, что способствует его эффективной и длительной работе.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Описание
Wi-Fi-роутер NETIS N3 черного цвета способен выполнять функции маршрутизатора, репитера, точки доступа. Он оборудован 4 несъемными антеннами, расположенными снаружи, которые обеспечат стабильный сигнал во всех комнатах квартиры или дома. Кроме того, роутер работает в двух диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Максимальная скорость Wi-Fi-соединения достигает 1167 Мбит/с. Благодаря увеличенному объему оперативной памяти (128 МБ) к роутеру можно одновременно подключать до 60 устройств. Wi-Fi-роутер NETIS N3 также поддерживает проводное подключение через порты LAN (3 шт.), имеющих пропускную способность в 1000 Мбит/с. Для защиты передаваемых данных в роутере используются протоколы WPA-PSK, WPA2-PSK и фильтрация по IP-, MAC- и URL-адресам. Также есть встроенный межсетевой экран. Для управления и настройки всех функций роутера можно использовать удобный и понятный веб-интерфейс. Корпус роутера не нагревается даже при высокой нагрузке, что способствует его эффективной и длительной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Netis N3 1200MBPS - стоимость товара 2110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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