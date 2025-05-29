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Wi-Fi роутер Tenda AC8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Tenda AC8

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Wi-Fi роутер Tenda AC8 - фото 1
Wi-Fi роутер Tenda AC8 - фото 2
Wi-Fi роутер Tenda AC8 - фото 3
Wi-Fi роутер Tenda AC8 - фото 4
Wi-Fi роутер Tenda AC8 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Tenda AC8 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Tenda AC8 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Tenda AC8 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Tenda AC8 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Tenda AC8 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 351030
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Комплектация
кабель ethernet; руководство по эксплуатации; блок питания
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
200x127x34 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х5
Вес, г.
700

Описание товара Wi-Fi роутер Tenda AC8

Двохдіапазонний гігабітний WiFi мрашрутизатор стандарту AC1200. Оснащений гігабітними портами, що підтримують швидкість доступу до інтернет-мережі до 1000мбіт/с. Сумарна двохдіапазонна швидкість сягає 1167 мбіт/с.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda AC8

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Прост в настройке, работает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Мухтар А.

Достоинства:


Комментарий:
супер замечательно хорошо использовать
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный, легкий, красивый, легко подключается и настраивается.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
пришло вовремя, всё хорошо, установлю отпишусь
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Комп на одной сети, он старенький, а телефон на 5g, заметно быстрее чем через сотовую связь.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Алесандр В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер,подключил без прблем
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
В целом роутер хороший , но, плохо пробивает через стены , в трешке, в дальней комнате не ловит
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Марина

Достоинства:


Комментарий:
Скорость отличная, очень довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел без дефектов, но упаковка ужасная. Подключили пока работает, с функцией справляется. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер получила, подключили, все работает, благодарю
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Артур Богатырь

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер, отдача по Wi-Fi отличная
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Мария

Достоинства:


Комментарий:
легко настраивается. так же можно скачать приложение где все очень понятно написано. это уже второй роутер. радуемся
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Требует обновление, быстро настроить не получилось
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает минуса пока не видел дальше посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер!СУПЕР!!!Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
До него была коробка от интерне т провайдера,постоянно всё висло,заменил на этот,и просто небо и земля.Спасибо всё супер)
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны, легко установили , работает отлично . Пришло вовремя.Рекомендую и магазин и роутер!!!! Спасибо!!!!
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Владимир У.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично. очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению со старым летает)
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Легко настроить. Работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Абдулла А.

Достоинства:


Комментарий:
дольность не такая как указано. живу в трешке вот в третьей комнате очень плохо ловит. иногда даже не ловит. а так товар за свои деньги очень хорош
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Фируза Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро.Работает хорошо.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Комплектация
кабель ethernet; руководство по эксплуатации; блок питания
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
200x127x34 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Двохдіапазонний гігабітний WiFi мрашрутизатор стандарту AC1200. Оснащений гігабітними портами, що підтримують швидкість доступу до інтернет-мережі до 1000мбіт/с. Сумарна двохдіапазонна швидкість сягає 1167 мбіт/с.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Прост в настройке, работает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Мухтар А.

Достоинства:


Комментарий:
супер замечательно хорошо использовать
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный, легкий, красивый, легко подключается и настраивается.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
пришло вовремя, всё хорошо, установлю отпишусь
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Комп на одной сети, он старенький, а телефон на 5g, заметно быстрее чем через сотовую связь.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Алесандр В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший роутер,подключил без прблем
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
В целом роутер хороший , но, плохо пробивает через стены , в трешке, в дальней комнате не ловит
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Марина

Достоинства:


Комментарий:
Скорость отличная, очень довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел без дефектов, но упаковка ужасная. Подключили пока работает, с функцией справляется. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер получила, подключили, все работает, благодарю
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Артур Богатырь

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер, отдача по Wi-Fi отличная
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Мария

Достоинства:


Комментарий:
легко настраивается. так же можно скачать приложение где все очень понятно написано. это уже второй роутер. радуемся
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Требует обновление, быстро настроить не получилось
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает минуса пока не видел дальше посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер!СУПЕР!!!Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
До него была коробка от интерне т провайдера,постоянно всё висло,заменил на этот,и просто небо и земля.Спасибо всё супер)
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны, легко установили , работает отлично . Пришло вовремя.Рекомендую и магазин и роутер!!!! Спасибо!!!!
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Владимир У.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично. очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению со старым летает)
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Легко настроить. Работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Абдулла А.

Достоинства:


Комментарий:
дольность не такая как указано. живу в трешке вот в третьей комнате очень плохо ловит. иногда даже не ловит. а так товар за свои деньги очень хорош
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Фируза Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро.Работает хорошо.


Wi-Fi роутер Tenda AC8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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