Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX
Wi-Fi-роутер HUAWEI AX2 WS7001 белого цвета способен выполнять функции маршрутизатора и точки доступа, благодаря чему обеспечивается стабильное и высокоскоростное подключение к интернету и раздача сигнала на подключенные устройства по стандартам 4 (802.11n), 6 (802.11ax), 5 (802.11ac). Также у роутера имеются 3 LAN-порта с пропускной способностью в 1000 Мбит/с. 4 несъемных антенны позволяют устройству работать одновременно в 2 диапазонах: на частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц. Wi-Fi-роутер HUAWEI AX2 WS7001 поддерживает технологию многопотоковой передачи данных MIMO, благодаря которой сигнал оптимально распределяется между несколькими подключенными устройствами, обеспечивая высокую скорость передачи данных. Для безопасного соединения в роутере используются протоколы WPA, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Также в него встроен межсетевой экран, осуществляется фильтрация по MAC-адресу и присутствует режим родительского контроля. Настраивать роутер и управлять его функциями можно через мобильное приложение или веб-интерфейс.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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