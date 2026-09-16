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Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX

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Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - фото 1
Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - фото 2
Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - фото 3
Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - фото 4
Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - фото 5
Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - фото 1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - фото 2
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - фото 3
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - фото 4
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - фото 5
  • Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736787
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Габариты, мм
257.6x163.5x29мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х3
Вес, г.
214

Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX

Wi-Fi-роутер HUAWEI AX2 WS7001 белого цвета способен выполнять функции маршрутизатора и точки доступа, благодаря чему обеспечивается стабильное и высокоскоростное подключение к интернету и раздача сигнала на подключенные устройства по стандартам 4 (802.11n), 6 (802.11ax), 5 (802.11ac). Также у роутера имеются 3 LAN-порта с пропускной способностью в 1000 Мбит/с. 4 несъемных антенны позволяют устройству работать одновременно в 2 диапазонах: на частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц. Wi-Fi-роутер HUAWEI AX2 WS7001 поддерживает технологию многопотоковой передачи данных MIMO, благодаря которой сигнал оптимально распределяется между несколькими подключенными устройствами, обеспечивая высокую скорость передачи данных. Для безопасного соединения в роутере используются протоколы WPA, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Также в него встроен межсетевой экран, осуществляется фильтрация по MAC-адресу и присутствует режим родительского контроля. Настраивать роутер и управлять его функциями можно через мобильное приложение или веб-интерфейс.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Габариты, мм
257.6x163.5x29мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi-роутер HUAWEI AX2 WS7001 белого цвета способен выполнять функции маршрутизатора и точки доступа, благодаря чему обеспечивается стабильное и высокоскоростное подключение к интернету и раздача сигнала на подключенные устройства по стандартам 4 (802.11n), 6 (802.11ax), 5 (802.11ac). Также у роутера имеются 3 LAN-порта с пропускной способностью в 1000 Мбит/с. 4 несъемных антенны позволяют устройству работать одновременно в 2 диапазонах: на частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц. Wi-Fi-роутер HUAWEI AX2 WS7001 поддерживает технологию многопотоковой передачи данных MIMO, благодаря которой сигнал оптимально распределяется между несколькими подключенными устройствами, обеспечивая высокую скорость передачи данных. Для безопасного соединения в роутере используются протоколы WPA, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Также в него встроен межсетевой экран, осуществляется фильтрация по MAC-адресу и присутствует режим родительского контроля. Настраивать роутер и управлять его функциями можно через мобильное приложение или веб-интерфейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер HUAWEI WS7001-22 53030ADX - по цене 2380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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