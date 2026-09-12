Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White
Описание товара Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(1-PACK)) White Суперскоростной беспроводной MESH маршрутизатор стандарта АХ3000 в стильном корпусе для защищенной бесшовной сети в вашем доме или офисе. Двухдиапазонный Wi-Fi6 2,4Ггц / 5Ггц, 5 внутренних всенаправленных антенн, порты 2,5 Гбит + 1Гбит. Cudy M3000 - это MESH система Wi-Fi 6, которая обеспечивает и плавную трансляцию видео в высоком разрешении, и скоростную онлайн-игру на большем количестве подключенных устройств одновременно. Стандарт АX3000 поддерживает скорость Wi-Fi до 3 Гбит /сек (до 2402 Мбит/сек на 5 ГГц + до 574 Мбит/сек на 2,4 ГГц). Поднимает производительность и эффективность вашей сети, поддерживает до 256 подключенных Wi-Fi устройств без снижения скорости обмена данными в режиме реального времени. Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Интернет-модемы , Коммутаторы , Сетевые карты и адаптеры , Точки доступа Wi-Fi , Трансиверы
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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