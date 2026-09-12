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Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White

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Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 1
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 2
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 3
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 4
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 5
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 6
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 7
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 8
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 9
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 10
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 11
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 12
Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 1
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 2
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 3
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 4
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 5
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 6
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 7
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 8
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 9
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 10
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 11
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 12
  • Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
2 290 руб.  2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687411
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер Wi-Fi Mesh АС1200, сетевой адаптер питания от 220В (АС), RJ45 Ethernet-кабель, краткое руководство по установке.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
155x110x110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х13
Вес, г.
630

Описание товара Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White

Описание товара Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(1-PACK)) White Суперскоростной беспроводной MESH маршрутизатор стандарта АХ3000 в стильном корпусе для защищенной бесшовной сети в вашем доме или офисе. Двухдиапазонный Wi-Fi6 2,4Ггц / 5Ггц, 5 внутренних всенаправленных антенн, порты 2,5 Гбит + 1Гбит. Cudy M3000 - это MESH система Wi-Fi 6, которая обеспечивает и плавную трансляцию видео в высоком разрешении, и скоростную онлайн-игру на большем количестве подключенных устройств одновременно. Стандарт АX3000 поддерживает скорость Wi-Fi до 3 Гбит /сек (до 2402 Мбит/сек на 5 ГГц + до 574 Мбит/сек на 2,4 ГГц). Поднимает производительность и эффективность вашей сети, поддерживает до 256 подключенных Wi-Fi устройств без снижения скорости обмена данными в режиме реального времени. Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Интернет-модемы , Коммутаторы , Сетевые карты и адаптеры , Точки доступа Wi-Fi , Трансиверы

Отзывы о товаре Wi-Fi Mesh роутер Cudy M1200 (M1200(1-PACK)) White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер Wi-Fi Mesh АС1200, сетевой адаптер питания от 220В (АС), RJ45 Ethernet-кабель, краткое руководство по установке.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
155x110x110
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Wi-Fi Mesh роутер Cudy M3000 AX3000 (M3000(1-PACK)) White Суперскоростной беспроводной MESH маршрутизатор стандарта АХ3000 в стильном корпусе для защищенной бесшовной сети в вашем доме или офисе. Двухдиапазонный Wi-Fi6 2,4Ггц / 5Ггц, 5 внутренних всенаправленных антенн, порты 2,5 Гбит + 1Гбит. Cudy M3000 - это MESH система Wi-Fi 6, которая обеспечивает и плавную трансляцию видео в высоком разрешении, и скоростную онлайн-игру на большем количестве подключенных устройств одновременно. Стандарт АX3000 поддерживает скорость Wi-Fi до 3 Гбит /сек (до 2402 Мбит/сек на 5 ГГц + до 574 Мбит/сек на 2,4 ГГц). Поднимает производительность и эффективность вашей сети, поддерживает до 256 подключенных Wi-Fi устройств без снижения скорости обмена данными в режиме реального времени. Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Интернет-модемы , Коммутаторы , Сетевые карты и адаптеры , Точки доступа Wi-Fi , Трансиверы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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