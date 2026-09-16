Wi-Fi роутер Netis NC63
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netis NC63
В беспроводном маршрутизаторе Netis NC63 применяется технология Wi-Fi стандарта 802.11AC. Он обеспечивает одновременное подключение на двух частотах при скорости беспроводной передачи данных до 867 Мбит/с на защищенной от помех частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Это делает его идеальным для больших домов с несколькими устройствами. Кроме того, роутер NC63 обеспечивает проводную гигабитную связь, что в 10 раз превышает обычное Fast Ethernet-соединение. Поддержка IPv6. Функция Netis Easy Mesh - бесшовный Wi-Fi дома, в квартире и офисе. Также можно отметить поддержку всех популярных у провайдеров типов подключения, и мощный чипсет с тактовой частотой 1 ГГц.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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