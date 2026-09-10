Wi-Fi роутер Mercusys MR50G
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MR50G
Wi-Fi роутер Mercusys MR50G обладает двухдиапазонной скоростью AC1900, что позволит вам не прерываться на мелочи, а наслаждаться развлечением, в том числе и играми, без каких-либо задержек, достигая скорости до 1900 Мбит/с.Широкое покрытие (6 антенн) с повышенной усилительной способностью формируют диаграмму направленности и обеспечивают стабильное соединение и распространение сигналов Wi-Fi буквально по всему дому.Повышенная эффективность сети достигается с помощью технологии MU-MIMO, которая позволяет обмениваться данными с несколькими устройствами одновременно. За счет этого пропускная характеристика сети только увеличивается. Интеллектуальное подключение разумно выбирает наиболее оптимальный диапазон, основываясь на типе подключенного устройства.
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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